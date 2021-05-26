裕隆(2201)今日舉行法說會，針對車用晶片欠缺的狀況，公司表示，旗下生產的兩個品牌包括日產、納智捷目前到7月份車用晶片的量是沒有問題的；預估今年台灣汽車市場約42.7萬台，並未下修，但若疫情持續惡化，對整體市場一定有影響。

裕隆今日舉行法說會，公司預計今年台灣車市比去年減少約3.8%，大陸車市則是預估可比去年成長3.9%，與4月法說會時的預估維持不變。

裕隆公司表示，預估今年台灣汽車市場約42.7萬台，這次並未下修，主要是因為疫情關係，不是很明朗，將會持續觀察，如果疫情持續惡化，對整體市場一定有影響。針對五月汽車銷售量，受疫情影響，預估銷量跟來店都有所下降。隨著三級警戒已經一個禮拜，指揮中心也希望大家不要出門，將會影響到店人流和流量。

在整體車用晶片欠缺的狀況方面，裕隆公司指出，日產統籌目前到七月份的量是沒有問題的，納智捷在庫存上，在今年初就有調整，目前到七月份也都沒有問題。

針對股利政策，法人詢問裕隆明年現金股息配發率是否有機會回到50%以上；公司指出，在現金與負債比調整後，希望能夠回復到40-50%之間。

在自有品牌納智捷的兩岸發展，在大陸市場部分，因Covid-19疫情等因素，東風裕隆現已暫停整車生產與銷售業務。台灣納智捷則會繼續推出新車。

新店裕隆城進度方面，公司表示，目前建築物本體已經完成，外圍玻璃帷幕在進行當中，照著原訂計畫推進當中。上次法說會指出，新店裕隆城商業區，預期於2021年第三季取得使用執照、2022年第四季商場開幕。

裕隆受惠子公司如裕日車等銷售增加且貢獻增強、華創的費用減少等因素，裕隆第一季EPS 1.39元。裕隆第一季稅後淨利13.58億元、年增5.9倍，EPS達1.39元。公司今日表示，旗下兩品牌銷量提升，加上華創研發費用與管理費用有降低，所以獲利增加。公司也指出，華創與鴻海共組合資公司鴻華後，目前華創已經轉型，管理費用與研發費用會持續管控。

(時報資訊)