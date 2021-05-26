馬卡龍不知道在何時悄悄地在台灣紅起來，被譽為高級甜點、甜點界的珠寶盒，光鮮亮麗的外表，吸引不少人嘗鮮，但很多人不一定喜愛，可是今天的不一樣！沒有吃過韓國馬卡龍的朋友先幫我舉手一下，蜂編也是第一次吃到這麼殺的韓國馬卡龍，「舔舔手」的店家從外觀就已經夠粉嫩夠讓人喜歡，一踏入店中溫馨的感覺，加上可愛的佈置與滿櫃的馬卡龍，就知道幸福時光到來了。

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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韓國馬卡龍「舔舔手」都會在官網上公布每一週的馬卡龍口味，很多人問為什麼要這麼麻煩，這是因為每天都要讓客人吃到最新鮮的馬卡龍，看著眼前這麼多的馬卡龍，蜂編的腦袋可是一時當機無法運轉，如果是第一次吃的人一定也會這麼的無助吧！「舔舔手」的招牌有四種口味：OREO、伯爵紅茶、海鹽焦糖、起司漢堡，當中起司漢堡可是在蜂編的朋友圈中必點的其中之一，連店員都超推薦的呢！

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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當然還有許多口味像是怪獸系列、水果系列，但蜂編就依照當天有的口味來告訴大家有多驚豔吧！對於馬卡龍總是會有它很甜的想法，可是！「舔舔手」的韓國馬卡龍經過減糖配方，還有夾心的濕潤度，完美的提高口感，真的是出乎意料之外的那麼喜歡，這就是米其林出身的韓國老闆的手藝嗎，每一種口味都是老闆自己用心發想出來的，當中特別的款式有許多，像玉米濃湯，沒試還好，一試成主顧！嘴巴充滿著奶香，甜甜的口感，與玉米粒的結合，腦中放起煙火了！

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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老闆：說再多都沒用先試試看我的馬卡龍，這句話在蜂編腦中回放超多次，真的推薦大家先嘗試看看「舔舔手」的馬卡龍，不要只給它外觀很可愛、好像很甜的刻板印象，因為這次蜂編也推坑不少身邊的朋友，忘記跟大家說「舔舔手」的店也是一個超棒的打卡景點，買完馬卡龍也不要忘記拍照再離開。

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(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)

(中時新聞網)