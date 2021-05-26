近日不少縣市首長盼能自購疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，任何藥品進來就要經過申請程序，且查核標準都很嚴謹，盼相關的採購或有意提供疫苗者先把正式的文件拿來再說。另大陸頻頻釋出善意要捐疫苗，陳時中則說，「他們沒在打的（BNT）我們有一點興趣，他們有在打的，我們不敢用。」

近日有不少縣市首長呼籲中央開放地方政府自購疫苗，先前上海復星醫藥也表示願向台販售輝瑞BNT疫苗，今天大陸國台辦則進一步指出，已有民間機構表示願向台灣捐贈疫苗，「至於捐贈何種疫苗，我想應該會考慮接受方的意願」。

陳時中過去態度堅決反對大陸製疫苗，但對買不到BNT疫苗卻感到頗為扼腕，經常將我國買不到BNT疫苗歸咎於國際政治壓力，對於近來陸方頻頻釋出的善意，他也改口表示，「他們沒在打的（BNT）我們有一點興趣，他們有在打的，我們不敢用。」

不過陳時中也強調，話雖然是這樣說，但疫苗是救命的，也有一定的風險在，整體審查上市是非常嚴謹的，因此任何藥品要進來就要經過申請程序，由食藥署進行審查，因此各地方若想自行洽購，請先把正式的藥證申請文件拿來，但疫苗分配應該還是要由中央來統籌分配。

至於上海復星醫藥願售台的BNT疫苗是否為大陸自產？陳時中說，自己沒有收到任何正式的文件，所以無從評論，但目前了解大陸還沒有核發復必泰或BNT疫苗的藥證，不知道是有怎樣的問題，表示大陸自己也沒在打。

(中時 )