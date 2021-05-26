防疫期間待在家裡解決三餐，偶爾還是要對自己和家人好一點，不能去餐廳就訂飯店料理回家享用！福容大飯店推出各式星級外帶饗宴，福容桃園店「一鴨五吃」2,200元，「四人闔家歡餐」2,080元；福容高雄店「小資族套餐」只要799元，「樂活家庭四人套餐」999元；福容淡水漁碼店「小家庭樂活餐」699元，每週訂購5次就贈價值999元的養氣雞湯；福容台北一館首次提供免下車取餐服務，推出888元的「小家庭溫馨合菜」以及100元起的外帶餐盒。另外福容淡水漁碼店、福隆店及高雄店也推出冷凍宅配料理包，多種口味的養氣雞湯、牛肉麵供選擇，讓家中的儲備糧食不再只有泡麵！

福容淡水漁碼店合菜快熱送到府(接駁車)。(戴志揚翻攝)

福容花蓮店午餐燉飯餐盒。(戴志揚翻攝)

面對疫情的衝擊，福容淡水漁人碼頭店業績逆勢上揚，突破百萬佳績！疫情升溫短短十來天，飯店快速應變，思考防疫期間民眾會遇到什麼問題，包括孩子停課的媽媽們開始煩惱每天要煮什麼、長輩們最好別出門在家躲疫情、居家上班族群沒時間煮飯，為此福容淡水漁人碼頭店採取小家庭合菜策略，天天更換菜單，並提供社區外送服務，加上騎自行車送餐，兼顧防疫與環保，穿著黃背心穿梭在大街小巷，十分顯眼吸晴，訂購量超過1000套！除了推出可外帶外送的餐點外，在家可以簡單加熱馬上吃的冷凍即食包，也是炙手可熱的商品，「極黑戰斧牛肉麵」及「金牌主廚養氣雞湯」，飆賣2000包！極黑戰斧牛肉麵一組五入1,650元，今年還推新口味清燉牛肉麵，讓顧客有不同的湯頭選擇。暢銷食補聖品金牌主廚養氣雞湯一組五入999元，有蒜頭蛤蜊、薑黃百菇、九尾草花旗蔘三種口味，還能煮成雞湯麵線或雞湯粥，用食補增強身體免疫力！福容高雄店也推出「真空冷凍料理包三件組」，紅燒牛腩、蔥薑樹子虱目魚肚、香筍素烤麩任選三件600元，一次訂購5組享宅配免運；福容福隆店推出職人海鹽清燉牛肉麵宅配組，一組五入只要1,650元，含牛肉原湯包以及手工刀削麵， Q彈麵條吸附著清燉鮮甜的湯汁，一口吃下盡是滿足。

福容花蓮店葷素燉飯搶攻外帶市場。(戴志揚翻攝)

福容福隆店職人貝果鬆軟好吃。(戴志揚翻攝)

防疫宅食商機夯，飯店業搶攻外帶市場，福容大飯店各式饗宴享外帶優惠價！福容桃園店「一鴨五吃」2,200元，即可享用鴨肉切盤、手工嫩甜薑鴨餅、蘋果鴨捲、鳳梨生菜鴨鬆和芋香鴨骨米粉湯；「四人闔家歡餐」2,080元，吃遍山珍海味還能品嘗人氣手作港點；福容高雄店「小資族套餐」799元，「樂活家庭四人套餐」999元，即能享用精緻港點及廚師手路菜。

福容淡水漁碼店推出「小家庭樂活餐」現場原價1,500元，外帶優惠699元省很大！福容台北一館首次推出免下車取餐服務，即日起到6月30日，只要在取餐一小時前完成訂購，即可於指定時間至飯店正門口車道取餐，「小家庭溫馨合菜」有兩套菜色可選擇，每套各五道佳餚原價1,716元，現在外帶只要888元，相當於五折的激省優惠！福粵樓港式飲茶所有品項皆可單點外帶，任選4樣港式點心，即贈送價值120元小點；福容花蓮店中式桌菜單點滿3,000元即可外帶自取，10人份桌菜原價5,000元，順應小家庭人數，調整為5至9人份，防疫吃飽價2,500元起。另外港式小點也開放外帶，燒賣、魚翅餃、叉燒包一組三個100元，蝦餃、奶黃流沙包與黑金流沙包一組三個120元，限時限量販售！

福容台北一館免下車取餐安心又方便。(戴志揚翻攝)

福容台北一館雙主菜星級便當。(戴志揚翻攝)

從來沒吃過飯店推出的便當嗎？星級餐盒只要120起就能帶回家享用！福容桃園店推出三款「疫起省餐盒」，古早味肉燥飯便當、主廚秘製老滷炮製的滷大雞腿便當、功夫菜無錫豬排骨拼乾燒蝦球餐盒120元起，價格實惠美味不打折。

福容台北一館順園日料推出2款精選雙主菜便當，舒肥鐵板嫩雞胸配鯖魚海鹽燒150元、舒肥松阪豬配鮭魚菲力海鹽燒200元；福容花蓮店大受好評的「燉飯的誘惑」也推出外帶餐盒，三種口味任挑選，豬腱鮮蔬燉飯佐奶油起司醬、炙燒松露雞胸佐奶油鮮蔬燉飯及養身鮮蔬燉飯佐松露醬，佛心價150元附贈每日例湯。福容大飯店推出各式星級外帶美食，訂購請洽官網或致電各分店，就能輕鬆在家享用星級廚師的好手藝！

(中時新聞網)