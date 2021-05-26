亮哲與林昀希演父女私下互動逗趣。（摘自臉書）

謝承均劇中本來是林昀希爸爸。（三立提供）

林昀希在三立八點台劇《天之驕女》從讓人恨得牙牙癢的小三，到現在變成ㄎㄧㄤ得可愛討喜的假千金，劇情角色上有許多歷程轉變，也再次獲得觀眾喜愛，林昀希表示，大部份觀眾其實都很理性，有時被店家老闆認出還會送上各種小菜招待，遇到入戲的民眾也是針對角色跟她抱怨為什麼把她寫的那麼壞，現在角色慢慢洗白後，網友的留言都是「千娜好可愛」、「太喜歡妳了」，讓她感受到滿滿的溫暖與打氣。

林昀希在劇中有兩個帥爸爸，分別是謝承均和亮哲，林昀希表示，其實和這兩位的年齡相差不遠，剛開始要開口叫謝承均「爸爸」都會忍不住笑出來，但有次在戲裡謝承均跟她說了一句「要多多充實自己，不要只顧著玩樂」，當下真的有感受到爸爸對女兒的關愛，劇本沒有要她哭，她卻忍不住鼻酸、眼眶泛紅。

而跟亮哲的互動則常被大家開玩笑形容：「你們兩個站在一起實在太像情侶了，很像在談戀愛。」林昀希笑說：「因為我的角色並不知道亮哲把千娜當親生女兒，只知道有一個帥大叔疼愛自己、很挺自己，小女生會有點好感、害羞也是很正常的吧！」

林昀希也透露演小三時，確實收過各種不理性的網路留言，但她一點都不在意，也不會刻意去看那些評論，她認為與其為了這些負面言論走心，不如專注在自己的表演上，但若是自己或是身邊的人被欺負、受委屈，她屬於無法接受，會硬起來反擊的人，她表示以前曾遇過朋友被欺負，當下她就直接去跟對方理論，不會坐視不管。

近日疫情嚴峻，仍持續拍戲工作的她無法回家看家人，因此平常就用電話訊息報平安以及視訊聯繫感情，在正式拍攝以外的時間，也都隨時隨地的戴好口罩，收工後就馬上回家，保護自己也保護他人。

亮哲表示，林昀希的長相、個性屬於甜美型，和她對戲時，就會開始想像自己的兩個女兒長大後若像她那樣也不錯。現實生活中的他是女兒傻瓜，但對女兒的管教仍有嚴格的一面，不會因為是女兒就捨不得處罰，平常並不會用花錢買禮物的方式討她們的歡心，他認為雖然這是最直接的方式卻不是最好的，與小孩相處的模式是拍戲回到家就會陪她們做功課、玩遊戲、運動，他認為應該是用時間陪伴孩子，而不是用物質滿足她們。

花許多時間陪伴小孩的亮哲透露，兩個女兒還是比較黏媽媽，但不會因此吃醋，因為母女臍帶相連的感情是做爸爸無法取代的，「我曾問過許多男藝人，如果給他們300萬，願不願意把肚子切7刀，將小孩取出來？幾乎所有的男生都回答不願意，所以天下所有的媽媽真的很偉大，我能做的就是成為神隊友，減輕老婆的負擔。」

(中時 )