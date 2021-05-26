今天下午記者實地探訪，發現汽車旅館仍有再營業，員工面對曾有確診者入住並不知情，但強調客人退房都會進行2次以上的消毒。(吳建輝攝)

彰化縣疫情嚴峻，從溪湖水果販賣商開始，延燒到現在的員林養生館，如今養生館確診人數已達7人，先前傳出新竹男曾到秀妃消費染疫確診，事後證實新竹男是「外帶」到員林某汽車旅館，彰化縣政府衛生局下午也公布最新匡列者與足跡。

彰化縣政府26日日最新防疫說明會，公布新竹男5月21日確實外帶秀妃小姐到汽車旅館，也公布確診者足跡，提醒民眾21日下午1點08分至3點46分，有到「楓采時尚汽車旅館」消費的民眾，盡速到篩檢站篩檢。

衛生局強調，5月22日警方配合衛生局疫調，立刻掌握帳冊一筆一筆查核，也查閱所有監視器確定5月15日後沒有營業狀況，也沒有相關消費紀錄，也掌握秀妃陸籍女員工因曾在新竹工作，與案5443新竹男是老相識，因此21日才會到員林特意找她消費。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，秀妃養生館是否在防疫期間讓服務員改場外交易，目前檢警還在調查釐清中，若是為了規避查緝改場外交易，依然觸犯傳染病防治法，將會依法究辦。

葉建成說，檢方也將縣府、警方在防疫期間查緝到有娛樂場所偷營業以開出罰單的5家業者，分案進行偵辦，包括酒吧、KTV等娛樂場所，呼籲業者切勿心存僥倖，除避免成為防疫破口之外，檢方也一定會嚴查偵辦。

彰化縣經綠處表示，目前已開出5家娛樂場所業者各6萬元罰單，另外還有3家包括秀妃養生會館、休閒按摩場場所等正在擬開罰單，待相關疫調及行政資料備齊後，查明屬實有偷營業情事，必定重罰。

(中時 )