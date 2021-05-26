大陸歌手趙英俊今年2月因肝癌末期病逝，享年43歲，去年他以〈送你一朵小紅花〉走紅，也曾替徐崢電影《人在囧途之泰囧》做配樂，他辭世3個多月後，有男星發文透露誤打誤撞住進趙英俊生前住所，內心很感慨，話鋒一轉他指出房東有意隱瞞欺騙，「還是很噁心人的」。

趙英俊2004年參加選秀節目出道，被粉絲封為「瀟灑哥」，他曾參與演出電影《分手合約》、《喜歡·你》，但一直是歌紅人不紅。今年2月他的家人突然發訃告，透露2月3日下午趙英俊在北京清華長庚醫院逝世，而趙英俊生前錄好的告別影片也曝光，可見他對鏡頭淡定表示：「當你們看到現在這段視頻的時候，我應該是已經離開了這個世界了......」，令粉絲更加不捨。

楊和蘇透露不知情的情況下住進趙英俊生前住所。（圖／翻攝自楊和蘇KeyNG微博）

如今3個月過去，參加《中國新歌聲》出道的歌手楊和蘇昨(25日)透露，自己剛搬了新家，住進後才知道這是趙英俊先前的住所，為此辦了送別儀式，「我的情感複雜在於，一方面能看到老大哥曾經的住所我也覺得自己很有感觸，而且還意外地發現咱倆是一天的生日。但同時，房東和鏈家有意地一次次隱瞞，讓我在毫不知情毫無準備的情況下住了進來我也覺得實在是很不妥」。

楊和蘇發文。（圖／翻攝自楊和蘇KeyNG微博）

楊和蘇最後無奈強調，雖然自己不是非常在意，但未來還是不希望有人跟他發生一樣的事，並嗆房東：「為了點小利益刻意隱瞞和欺騙消費者還是很噁心人的」，有網友說：「他是在醫院去世的，而且是正常死亡...不覺得他租住的房子有什麼不妥」，楊和蘇則回：「我覺得是沒有不妥，但是是在被告知的情況下。刻意隱瞞就說明租房的人自己心裡提前篤定這個信息是對自己不利的。所以說誰覺得不妥，可能房東自己覺得最不妥，否則有什麼不能說的呢。我不開心是在這，本來一件有意義的事被弄成這樣」，其他人見此則說：「非常不妥，我也不是迷信，反正這種做法我不能接受」、「其實有點過分了啊，無語了」、「有意隱瞞就很噁心」、「協調不成走法律程序吧」。

(中時新聞網)