新北市三峽區公所近期發現雲森瀑布、紅河谷越嶺古道假日人潮不減，緊急將通往2處景點的中坑產業道路、北114道路暫時封閉，阻絕人潮。（三峽區公所提供）

本土疫情升溫，為防堵民眾往山區、海邊等風景區躲疫情，新北市各區公所紛紛出招，在轄內知名打卡熱點周邊拉起黃色封鎖線，除了封鎖景點外，也有區公所將產業道路封閉或設置檢疫站，並定期派人巡邏，阻絕遊客擅闖。

因應三級警戒，新北市公園設施、8大場所皆宣布暫停使用、營業，新店銀河洞、瑞芳區無耳茶壺山、三峽區五寮尖等30處登山步道也已封閉至28日，但不少民眾仍在週末進出風景區，當地里長紛紛反應遊客聚集問題，擔心病毒蔓延至當地，人潮也使在地居民恐慌。

金山區長廖武輝表示，夏季天氣炎熱，因此北海岸景點假日仍有不少外來遊客群聚，雖然皆有配戴口罩，但為了確實降低傳染風險，公所已經陸續將神秘海岸、海岸觀海平台、中角灣衝浪中心、磺溪頭親水園區暫時設置封鎖線封閉。

另外，三峽區公所近期則接獲反應，發現雲森瀑布、紅河谷越嶺古道假日人潮不減，擔心病毒被帶上山，緊急將通往2處景點的中坑產業道路、北114道路暫時封閉；烏來區公所則在忠治部落入口處、烏來部落-環山路82巷入口處、瀑布舊檢查哨入口處3大主要出入口設置檢疫站。

烏來區長周守信表示，雖然烏來區目前沒有染疫個案，但部落民眾一旦染疫後果不堪設想，因此區公所決定拿出更嚴謹的態度，除了陸續關閉烏來遊客中心泡腳池、猴硐烘砂室、礦工紀念館等景點，進到部落內一定要通過檢疫站，未戴口罩、體溫超過37.5度不得進入部落，嚴堵任何破口出現。

(中時 )