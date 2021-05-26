紓困條例明協商 總統：紓困速度不能延遲。(圖/民進黨提供)

行政院所提出的紓困條例第11條和第19條的修正草案，立法院已經逕付二讀，明天召開朝野協商。民進黨今視訊中常會，發言人謝佩芬會後轉述身兼黨主席蔡英文總統致詞表示，她已經交代、拜託行政院長蘇貞昌，這次疫情來得快又急，紓困的速度絕對不能夠延遲，才能降低疫情對經濟民生的衝擊。

總統致詞指出，上週三開始的全國防疫進入三級警戒之後，昨天宣佈延長到六月十四號。過去一週來，要感謝大多數國人同胞都能夠配合自律，戴口罩、不群聚、少出門、分流上下班，讓疫情趨勢沒有惡化。

她說，三級警戒延長期間，政府會繼續努力控制疫情。她要再次謝謝大家，忍受生活上的不便，一起為防疫做出貢獻，尤其是學校停課不停學，老師、家長、學生都辛苦了。

她指出，有關於紓困，行政院所提出的紓困條例第11條和第19條的修正草案，立法院已經逕付二讀，明天也會召開朝野協商；要謝謝黨團同仁全力支持，政府會全力拚進度，早日來推動紓困。

她表示，明天行政院院會，也會討論紓困、振興的實施方式，我已經交代、拜託蘇院長，這次疫情來得快又急，紓困的速度絕對不能夠延遲，才能降低疫情對經濟民生的衝擊。

(中時 )