謝和弦與前妻Keanna簽字離婚後，宣布將在莉婭生日當天，於南投老家舉辦婚禮，讓莉婭又驚又喜，小倆口似乎是等不及了，在謝和弦在4月15日34歲生日這天就先登記結婚，然而網友們卻一片唱衰，只要莉婭發文就能看到網友詛咒離婚，日前她也回擊了。

莉婭日前在臉書發文和粉絲互動，希望大家能幫謝和弦選西裝顏色，並曬出2人的婚紗試穿照，只見一張謝和弦穿著全白西裝，另一套則是黑色花紋，充滿江湖味，「你們覺得老公當黑馬王子好呢？還是當白馬王子好呢？」有網友見狀留言「等著離婚」。

莉婭也回擊該名網友，「哪天如果離婚一定會公告給大家知道的⋯不用擔心」，情緒似乎絲毫不受任何影響，她也在貼文中呼籲，「請不用因為想預知我們的人生劇情發展而過度擔心，記得吃好睡好⋯然後每天持續關注唷」，引來粉絲們熱烈支持，狂誇她的回應高EQ，卻讓網友狂翻白眼。

事實上，謝和弦2月時宣布要娶莉婭，並計劃在6月舉辦婚禮，「謝謝大家，我們準備要去結婚了，選在莉婭的生日舉行，跟家人朋友燙燙一起。」事先不知情的莉婭直呼被謝和弦感動到哭，「我是被通知的。」認為這個求婚方式很「謝和弦」，當時消息曝光，又再度引起熱議。

(中時新聞網)