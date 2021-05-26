投資人觀望通膨情勢，隔夜美股四大指數震盪，僅費半收小紅，台灣疫情高燒不退宣布防疫第3級警戒延長，台股早盤未受消息面打壓，在晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)雙雙點火領軍下一度大漲逾百點，攻上16706.29點，惟遇月線反壓呈現拉回震盪、上沖下洗逾180點，權值股、面板、塑化等相對弱勢，航運、鋼鐵、紡織、生技等傳產股扮撐盤要角，尾盤在台積電偕金融股聯手拉抬下，終場加權指數上漲48.02點為16643.69點，收復16600及月線大關，成交值縮為4257.61億元。今日外資(不含外資自營商)買超19.5038億元，投信買超2.9226億元，自營商買超25.3324億元，三大法人買超47.75億元。

晶圓雙雄今隨ADR起舞雙雙開高，惟盤中出現獲利回吐賣壓，股價衝高後壓回，台積電收小紅，聯電收黑1%。其餘權值股買盤多熄火，股王矽力-KY(6415)、股后大立光(3008)雙雙拉回，鴻海(2317)、聯發科(2454)、聯詠(3034)、南亞科(2408)盤下整理；面板三虎友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)同步回檔；IC設計族群獲買盤點火相對有撐，瑞昱(2379)、金麗科(3228)、天鈺(4961)、聚積(3527)、義隆(2458)等同步走揚，記憶體股漲跌互見，旺宏(2337)開高震盪穩守40元，華邦電(2344)、威剛(3260)、創見(2451)同步走疲。金融股擺尾收紅，中壽(2823)、永豐金(2890)、京城銀(2809)、彰銀(2801)等相對強勢。

航海王歷經昨日風浪洗禮後，盤中再度揚帆啟航，貨櫃三雄萬海(2615)率先亮燈攻頂重返 120 元，陽明(2609)、長榮(2603)跟進喊衝，散裝航運慧洋-KY(2637)震盪收高，物流概念股嘉里大榮(2608)、宅配通(2642)向前衝；防疫股在本土疫情發燒下成當紅炸子雞，疫苗、檢測試劑等生技股近期火熱，雃博(4106)、台耀(4746)、藥華藥(6446)、優盛(4121)、長聖(6712)及台微體(4152)等亮燈漲停，基亞(3176)、高端疫苗(6547)、浩鼎(4174)、逸達(6576)、東洋(4105)等群起攻之，表現亮眼。蜘蛛人不遑多讓攻勢再起，儒鴻(1476)、聚陽(1477)雙雙上漲2%領攻，帶動集盛(1455)、聚隆(1466)盤中亮燈漲停，力麗(1444)、新纖(1409)、嘉裕(1417)、南紡(1440)等緊跟在後。

MSCI半年度調整明日盤後生效，外資今日終結連2賣，翻多買超台股19.5億元。5日RSI為67.41，10日RSI為54.49，9日K值為79.91，9日D值為61.58，20日乖離率為0.51。台股今日上沖下洗，震盪達183點，在台積電偕航海王勇往直前挺身下，重新站回月線及16600大關。市場分析師認為，台股萬七點反壓不易突破，將步入漲股不漲市的走勢，投資人應居高思危，並留意27日MSCI明晟半年度調整的賣壓。短線仍須留意月線下彎短壓，加上當沖比例持續攀升，短期籌碼不穩，波動較大。

分析師指出，台股整體盤面呈現健康輪漲格局，以目前價量結構來看，指數不會跌破半年線，25日站上季線後，第二季指數有望再攻堅，萬七不一定會到，但對台股看法不會因疫情擴大而悲觀。預料短線低檔震盪格局不變，科技電子股持續醞釀上漲動能，待疫情趨緩，台股將回到多頭格局，趁此時回檔分批加碼，電子股看好跌深的半導體族群，傳產則持續看好航運與外銷概念股。考量全球景氣持續復甦，上市櫃公司5月營收表現佳、第二季獲利持續高成長，目前台股本益比處於16倍的歷史中下緣，加上技術面轉佳，建議逢低布局，選股以高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、Server供應鏈、新能源車、紡織、航運及金融等族群。

(時報資訊)