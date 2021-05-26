挪威國家統計局(SSB)周三公布的調查顯示，挪威時優和天然氣公司在最近3個月提高了2021年和2022年的投資預測。

SSB指出，挪威最大的商業部門，石油和天然氣，預計今年將有1819億挪威克朗(約219億美元)的投資，高於2月預測的1736億挪威克朗。

SSB在聲明中表示，2021年的投資預測上調，是受到油田開發的高估值所推動。另外，也有兩項已經提交的新開發營運計畫。

預計2022年將有1428億挪威克朗的投資，較2021年有所下降，但是此一預測已經高於三個月前的1385億挪威克朗有所提升；而隨著個家公司的正式制定明年度預算，此一預測可能還會再攀升。

SSB表示，就目前情形來看，2022年投資減少的原因，主要在於油田開發減少10%所影響，而探勘活動的增加，則減緩了降幅。

隨著基礎建設的建造以及挪威長期的石油產量增加，挪威石油產業的投資水準也會影響到挪威短期經濟表現。

(時報資訊)