今天在大聯盟場上道奇以9：2大勝太空人，視太空人為世仇的道奇今天算是成功復仇了，而且他們正好派出當年被打爆的王牌柯蕭(Clayton Kershaw)，正面對決葛蘭基(Zack Greinke)，兩大強投對決也是一大看點，而柯蕭和道奇笑到了最後，此戰柯蕭投7.2局被敲4安打失1分，有6次三振，自責分率降到2.94，已經拿下本季第7勝了。

Clayton Kershaw tonight versus the Astros



7.2 IP

1 ER

6 SO

0 BB



Greatness. pic.twitter.com/sN9UU5GLsq — Blake Harris (@BlakeHarrisTBLA) May 26, 2021

這場世仇之戰前3局都風平浪靜，直到4局上半，道奇率先展開攻勢，騰納(Justin Turner)敲出右外野方向2分炮先馳得點，到了第6局克里斯泰勒(Chris Taylor )則擊出2分打點幫球隊擴大到4：0領先，這時葛蘭基已被換下，他投了6局被敲3安失4分，投出5三振3保送，本季自責分率來到3.97，最後也吞下敗投。

第7局道奇再逮到對手暴投拿到1分，不過太空人布瑞格曼(Alex Bregman)從柯蕭手中敲出左外野方向全壘打，這球打得相當扎實，也讓柯蕭失掉他今天唯一的分數。而今天柯蕭的用球數其實非常精簡，投完7.2局用球數還不到100球，但因為比分差距大，教練果斷將他換下場休息，喬凱利(Joe Kelly)接替上場只投了0.1局，接著畢克福德(Phil Bickford)在9局失掉了分數。

不過這點分數還是無法幫助太空人取得勝利，因為8、9局太空人投手陷入亂流，尤其在第8局在滿壘時連續保送讓道奇輕鬆灌進分數，第9局道奇再下1分，史庫拉布(Andre Scrubb)投1.1局就送出4次保送，可說是太空人今天最悲情投手，本季他的自責分率也上升到6.35，只能說最後太空人敗給了自己，因為保送免費給對手太多分了。

今天柯蕭完成甜蜜復仇，目前累積7勝3敗，自責分率2.94、每局被上壘率0.90，共計投64.1局飆出71次三振，本季表現相當出色，明天他們將派出包爾(Trevor Bauer)繼續搶勝，道奇目前以30勝18敗排在國聯西區第二，只落後教士1場勝差，季初不穩定的他們已漸漸找回贏球節奏，但願他們能持續下去。

(中時新聞網)