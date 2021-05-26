國內新冠肺炎疫情嚴峻，中市26日再新增11例本土病例（含2例校正回歸案），11例中含例泰安國小附幼傳播鏈5例，而夜唱傳播鏈，除朝陽科大、中國醫大兩夜唱團多人確診，11日再新增另一包廂台中科大學生確診，市府也公布確診者足跡，包括大雅馬崗市場、西屯水崛市場，連健保署中區分署都有足跡。

11例中含泰安幼兒園5例，分別為案5635、案5636、案5642、案6101、案6102，另有3人確診尚未編號，目前均已送醫隔離治療。5例中案5642為泰安附幼41歲園長，5月7日至9日曾有萬華、基隆旅遊史，5月12日開始喉嚨乾癢，因症狀輕微未就醫，5月19、20日至泰安附幼上班，因泰安附幼廚工確診事件，5月24日早上自行到醫院快篩陰性確診。

另，案5635為43歲泰安附幼女老師也是先前確診案5444的媽媽，她5月19、20日到校上班，曾與確診同事案4735、案5300共餐，5月19日至大雅馬岡市場購物，5月21日在家分流上班。22日咳嗽、23日喉嚨痛，5月24日因採檢確診。

案5636為25日確診幼兒園老師5300同住的69歲父親，無症狀，也無公共場域活動史，24日列為居家隔離並安排採檢確診。

案6101為泰安幼兒園4歲男幼童，其母案5447日前確診，未出現症狀，5月23日曾與母親至7-11福廣門市購物，5月24日列為居家隔離並安排採檢，確診陽性。

而案6102為案5642老師就讀泰安國小一年級男童，5月7日至9日與家人至北部旅遊，5月18日發燒請假未到校，5月19日學校停課都在家中，24日至醫院採檢PCR確診。

另，案6100為台中科大學生22歲女學生，她是朝陽科大夜唱團5月13、14日到美樂地KTV夜唱時鄰近朝陽科大、中國醫大夜唱團另個包廂，被匡列採檢對象，她5月17日自台中搭乘晚間7時17分開往嘉義的自強號返家，5月20日因喉嚨沙啞曾至診所就醫，5月21日收到簡訊通知為可能接觸者至鄰近醫院採檢，5月24日接獲嘉義市衛生局通知採檢結果陽性，收治負壓隔離病房治療。該案同住父母2人已列為居家隔離。

另案5640為昨日公布東區一對父子確診父子的42歲妻子，其職業為公司採購，5月21日喉嚨痛，5月22日曾至建國市場與全聯大智店，5月23日發燒、5月24日就醫採檢確診陽性。該案於工作期間中午在自己位置用餐，其他人在餐廳梅花座用餐，公司有落實安裝隔板、全程戴口罩措施，因此無匡列職場接觸者，另已通知公所、市場、店家消毒。

案5639則為這一家四口中的9歲姐姐，就讀國小二年級，目前無症狀，5月19日停課後皆在家中，5月24日因家人陸續確診採檢才確診；該案因為也出現一家4口群聚，衛生局也已安全部同住家人完成採檢，但家中還有一位老爺爺行動不便未能採檢。

案5637為在西屯區擔任寵物美容師及植栽藝術37歲男性，在家接案未與客戶接觸，為日前確診案5076同住伴侶。近日無出國或旅遊史，也無參加聚餐。因該案本身有免疫疾病，5月24日曾至西屯區健保署中區辦公室辦健保卡，當日凌晨發燒不適至醫院就醫採檢，5月25日報告確診陽性。案家戶接觸者共1人（案5076），已確診住院。

而案5641是25日確診台北某大學26歲研究生23歲女性友人，因友人確診被匡列為接觸者居家隔離，三度採檢皆呈陰性，5月23日該案因喉嚨痛不適就醫再次採檢確診。

案5638為西屯區71歲女性，5月12日至14日曾有雙北旅遊史，5月19日因不舒服微燒、耳後痛、肌肉痛至典安藥局拿藥，症狀無改善，當日有至西屯區水崛頭黃昏市場購物，5月22日至診所就醫，5月24日症狀無改善，發燒攝氏39度，至醫院採檢確診陽性，感染源不明。目前同住家屬1人已列居家隔離，藥局、診所也已通知進行消毒。

(中時 )