新北市幼兒教保發展協會「身體動健康」系列影片能讓身體伸展提升動能。（新北市教育局提供）

全台三級警戒延長，新北市教育局推出適合幼兒園的「防疫親子學習包」，匯集國內外線上繪本、體能活動、藝文課程等親子共學資訊，也結合新北市幼兒教保發展協會、三之三生命教育基金會所提供的身體動健康影片、雙語繪本線上聽故事影片，讓居家共學更有趣；教育局表示，有需求的家長可上新北市幼兒教育資源網查詢。

新北市幼兒教保發展協會理事長江束介紹，協會因應疫情推出「身體動健康」系列影片，由醒吾科大數位設計系、新媒體傳播系以及時尚造型設計系的師生投入協助，結合日本早稻田大學醫學博士前橋明教授的健康作息理念，歷經將近1年拍攝製作，提供家長在家陪伴幼兒的運動遊戲影片。

「身體動健康」影片鼓勵親子一起動動身體，規畫多種在有限空間、不需要任何器材道具，也能練習的親子運動，不僅讓家長了解孩子的身體動作發展，也可以配合幼兒園的一日作息表，培養良好的生活作息。

三之三生命教育基金會長期致力推動繪本出版，這次因應學生停課不停學，特別授權新北市幼兒教育影音網54部中英文繪本影片，讓孩子透過有趣的故事繪本，在家也能輕鬆融入雙語學習，學習素材更多元。

新北市教育局長張明文表示，居家防疫期間，透過科技讓親子在家學習也有樂趣，同時搭配運動影片、雙語故事書等內容，讓幼兒有正常的作息，學習不中斷；「防疫親子包」將公布在新北市幼兒教育資源網，有需要的民眾可上網查詢。

(中時 )