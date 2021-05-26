繼金門縣下達「快篩令」後，南投縣長林明溱向中央喊話盼能自購疫苗，指揮中心今說，各縣市需透過藥廠向食藥署請藥物許可證，仍強調要由指揮中心統籌規劃。國民黨主席江啟臣對此表示，指揮中心消極拋出陳規，其實中央主管機關可直接對法規解釋與修改，但卻故意不把話說清楚，讓整件事情紛擾不已，凸顯民進黨還在做政治考量、怠慢疫苗。

國民黨今天召開視訊中常會，黨主席江啟臣發表談話聚焦於疫苗取得，他說，縣市首長努力向外界爭取國際認證的疫苗，卻可淪為民進黨政府及側翼抹紅、攻擊的對象。

他指出，窮盡一切可行方法來取得疫苗，本該是中央政府該做的事，可是中央政府如今卻站在人民對立面，消極用商業藥證申請許的陳規，來處理人命關天的緊急事態，也就是首長急於取得救人的疫苗。

江啟臣呼籲，中央政府應該主動協助與聯繫，有意願尋找管道採購國際認證疫苗的縣市政府。國民黨願意不計毀譽，積極為人民爭取足夠且安全、有效的疫苗。

江啟臣強調，國民黨目前已成立「打假訊息反認知作戰中心」、「防疫應變小組」，更要與14個執政縣市首長組成「抗疫聯盟」，用積極的作為，面對疫情下日益混亂的局勢。

他批評，疫情並非突如其來，人民1年多以來的努力跟自律，卻沒有看到政府把握國人努力支撐出來的緩衝期，做好相對應的準備工作，如今社區感染的因應對策並沒有到位，檢驗量能也沒有提升，還有缺快篩、缺病床。

「政府對於疫苗取得數量一變再變」，江啟臣說，閣揆蘇貞昌今年2月宣稱第一季可取得2千萬劑國外疫苗，昨天指揮中心縮水到6月2百萬劑、8月1千萬劑，遠低於六成施打覆蓋率所需的約3千萬劑，難不成人民屆時要出國打疫苗？懷疑政府這1年來都在做什麼？

江啟臣痛斥，本應官民共同抗疫，但民進黨仍就把權位鬥爭當成優先工作，7分鬥爭、3分防疫的心態令人失望，民進黨自導自演的政治反串跟認知作戰，不僅濫用言論自由，更顯示其根本沒有苦民所苦、同舟共濟，不用心買疫苗，卻費心賣恐懼，只會網軍治國，非常令人不齒。

江啟臣舉例，新北市長侯友宜多項超前部署，中央政府也跟進卻受到民進黨側翼全面攻擊；金門縣長楊鎮浯要求自主建立快篩站，卻受指揮中心百般刁難，雖然指揮中心最後在民意壓力下屈服，但大家感受到的是中央政府對離島視而不見，絲毫不見蔡英文總統首次就職前說的謙卑。

(中時 )