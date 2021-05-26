等待超過二十年，職業籃球終於重回高雄。由國揚集團主導成立的高雄海神職業籃球隊，將在今年重新掀起南部在地籃球巨浪。

自從中華職籃結束後，始終沒有能讓南台灣球迷自豪並且認同的職業籃球隊。即使高雄具有深厚的學生籃球基礎，卻始終缺乏一個好的舞台讓人才留在本地。海神成軍後，將以深耕在地、建立高雄籃球文化為首要目標，以最專業熱情的企業經營團隊掌舵，傾聽「南台灣的聲音」，打造屬於南部囝仔的職籃球隊。

國揚集團創辦人侯西峰將以高雄巨蛋為主場，進軍剛成立的台灣職籃聯盟 T1 League，決心打造南台灣籃球指標。在商場身經百戰的他對許多籃球迷來說一點都不陌生。早在 CBA 時期就曾斥資1億5000萬買下戰神隊並入籍高雄，無奈當時遇上1998本土金融風暴，最終將球隊脫手。歷經20多年沙場洗禮，侯西峰如今的事業版圖橫跨北中南，旗下核心產業包括漢神百貨、漢神巨蛋、漢來飯店、漢來美食等都深獲港都鄉親們的支持與愛戴。本著感激與回饋高雄大眾的心，侯西峰決定帶領集團並力邀企業巨擘聯手再次投入職籃，結合團隊資源，帶給南部球迷全新的體驗。

除了把近四十年的商場理念導入球團經營，侯西峰也將把領隊一職交給接班人二女兒侯嘉騏（Michelle）。擁有史丹福與哈佛學歷的她，不僅有美女學霸的稱號，去年甫接任漢神百貨董事長之後就展現亮眼成績，帶領百貨事業在新冠肺炎疫情中異軍突起；其夫婿李偉誠（Wilson）則將擔任球團執行長 CEO 一職。

同樣畢業於史丹福的他曾在美國矽谷科技公司任職具有八年以上資歷，將以數據分析為主軸帶領球團，一裡一外，讓全台灣看見企業二代的年輕活力與實踐力。球隊總經理 GM 則是具備超過十年運動執行經驗的王德堯（Devin），他是台灣運動行銷先驅，不只在兩岸體育產業有深厚經驗，也曾多次操刀 NBA 與 MLB 的海外賽事；曾經在高雄巨蛋舉辦並有破萬球迷入場的第九季 SBL 明星賽，就是由他全程參與規劃。他將負責組建球員發展部門與品牌行銷團隊，讓堅實專業注入球團運作。

球員招募方面，九太科技董事長沈會承力挺好友侯西峰，願意將其球隊主力球員轉移做為海神建隊班底；未來將以策略聯盟的方式合作，共同打造更完善的職業籃球環境。球團也深刻體會「耕耘在地籃球」不只是一個口號，海神隊將聘請高雄 1-3-7 體系的籃球教母謝玉娟作為球員發展顧問，一同把資源回饋給在地的國小、國中、高中與大學籃球系統，從下到上垂直整合並持續深化扶植。由職業球隊建立在地凝聚力，是海神對這塊土地最好的認同與回饋。

除了推動高雄籃球運動發展，侯西峰更在乎傳達「運動家精神」的理念。國揚集團能在大風大浪中一路走來，靠的便是永不放棄、堅持到底的運動家精神。球團表示希望此精神能成為海神的信念，無論是高雄在地的鄉親，或是離鄉背井的南部囝仔，都能認同並對海神所代表的精神引以為傲。

(中時 )