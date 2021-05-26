資誠（PwC）指出，美國財政部20日發布加強稅務遵循措施的提案，從增加軟硬體投資、資訊整合、更新資訊系統、加強對第三方稅務規範等四大面向，預計在未來十年可追回約7千億美元稅款，用於幫助低收入戶家庭、降低保費、減少貧困兒童。

美國將增加對稅局軟硬體投資，提案指出，在未來10年間將會對稅局投入約美金800億元的投資，主要用於更新稅局資訊系統、數據分析方法與新增稅務人員，以加強對高收入與高資產人士，和結構較為複雜的企業（合夥公司、多層穿透公司結構與跨國公司）的稅務稽核。

同時也提供稅局資訊整合，美國財政部統計數據顯示，納稅義務人在申報具有第三方提供資訊（如扣繳憑單）的收入形式（如薪資、利息等）時，其稅務遵循度可超95％；但針對無第三方提供資訊的收入形式時，稅務遵循度則不足50％。

更新稅局資訊系統，可應對每年約14億次的網路攻擊，另一方面也可以利用系統的學習功能定位有疑問的稅務申報，如：新系統可以交叉比對居住地相近的納稅義務人之申報情況與其往年之稅務申報情況，以找出是否有可疑的地方。與此同時，新系統也可以使納稅義務人獲得更好地服務，如更及時的獲得稅局的回覆或是獲取稅務優惠。

提案也指出，美國將加強對第三方稅務準備者的規範，並增加針對逃漏稅或教唆逃漏稅的相關罰款。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人提醒，拜登此次推行之一系列稅務計劃皆旨在通過增加對高收入、高資產人士與公司之稅收，以籌措所需之公共發展之財源。因此，加強稅務稽核也必是其稅務計劃之一大趨勢。美國納稅義務人在申報時，應保留相關的憑證以備稅局查核。

(工商 )