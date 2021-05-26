近期陸續有中國大陸台商收到稅局通知，必須針對稅局智慧稽查系統跑出來的風險稅務事項一條條進行說明，而且稅局提出的風險稅務事項多達上百項。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良指出，中國大陸稅局的智慧稽查系統可根據中國大陸金稅系統在連結工商、海關、證券交易系統、公安、國土、房管等部門、機關的資料後，互聯互通比對出企業潛在的稅務風險項目，稅局只要將智慧稽查系統跑出的風險項目提交給企業回覆，再覆核企業針對風險項目的說明是否合理即可判斷出企業是否有合法納稅，雖然中國大陸各地稅局智慧稽查系統不盡相同，內建的風險比對項目基本上都高達數百個，而且幾乎是所有稅種都涵蓋在內。

段士良舉例，系統可以從薪資費用判斷企業個人稅扣繳風險、從運輸費用判斷出印花稅風險、從水電耗能判斷出營收風險、從銀行帳戶來往對象與金流大小及模式判斷逃漏稅風險外，甚至可以直接比對當地同產業的利潤變化以判斷轉讓定價風險，而且各地的智慧稽查系統都會不斷累積經驗後，擴充與修正風險稽核項目。

段士良建議，在中國大陸智慧稽查越趨精準下，台商勢必要作好稅務治理，事先控管比事後忙於回覆稅局問題不僅讓財會人員工作更有效率，也不會事後補稅罰款，徒增稅務成本。

(工商 )