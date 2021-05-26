本土群聚風暴持續延燒，雙北疫情嚴峻，台北光華商場的三創生活園區24日稱為響應防疫措施，自主停業1天並消毒，但有員工痛批，三創未告知2樓有員工確診，消毒後繼續營業。對此，三創證實，確診者為櫃位人員，相關人員有做匡列，細節不便透露。

位在台北光華商圈的台北SYNTREND三創生活園區日前凌晨在臉書專頁宣布，為全力配合政府政策，響應政府「強化三級防疫措施」，在24日自主停業1天進行全面完善消毒，以提供顧客及員工更安心的購物及工作環境。

但有員工透露，台北三創2樓有員工確診，但三創沒有告知，所有員工都不知道，只有封館消毒一天後繼續營業，讓我們在這種危險環境下工作是妥當的嗎？

對此，台北三創表示，該名確診者為櫃位人員，在週日接到確診消息後，變馬上做徹底消毒，並要求相關接觸人員不要再進公司，也做好自主健康管理，至於是否匡列接觸的民眾，三創強調，因是疾管署的範圍，細節不便透露，稍後會進行聲明。

(中時 )