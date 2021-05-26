嘉義市長黃敏惠稍早也透過直播公布案6104男學生足跡。（呂妍庭攝）

嘉義縣某校1名家住彰化縣的男學生，日前返鄉時接觸從桃園市返鄉的親人， 3天前採檢確診，今26日陸續傳出兩名同住室友也無症狀確診，其中1人就是中央流行疫情指揮中心今天公布，戶籍在嘉義市的案6104，嘉義市長黃敏惠稍早也透過直播公布這名男學生足跡。

校方表示，第1位確診男學生15、16日周末返回彰化住家，曾與從桃園返鄉的親戚同住2天，16日男學生返回宿舍，17日因學校宣布遠距教學，當晚多數學生皆返家，因桃園親戚22日確診，男學生和家人被彰化縣衛生局要求採檢，23日被通報確診，當天學校馬上啟動因應，並調查男學生接觸者，包括教職員共通報70人名單給嘉義縣衛生局，其中51人居家隔離、6人自主健康管理。

校方強調，學校防疫工作落實，學生返回宿舍都會手部消毒、量體溫，並要求除了睡覺都要戴口罩，接獲消息後第一時間學校也緊急開防疫會議，並對全校發布防疫通報，告知相關作業、通報流程，至於目前傳確診學生同寢室共住5人，已有3人確診，但都沒有相關症狀。

黃敏惠稍早也在直播中公布其中1名確診學生案6104的足跡，指該名男性大專院校生，在外縣市學校就讀，因疫情關係該校停止實體課程，個案17日返回家中遠距教學，衛生局24日晚間接獲其他縣市衛生局通報，案6104因同寢室室友確診，列為居家隔離個案，衛生局評估個案感染風險較高，25日上午緊急安排採檢，經檢驗為陽性，目前已住院收治，至今個案未出現症狀，同時匡列4名同住家人進行居家隔離。

黃敏惠說，案6104於 18日下午5點到5點半與家人到大潤發購物，19日下午3點40分到4點至家樂福北門店購物，21日晚上7點46分至8點到台灣之星垂楊店繳費，22日早上9點到9點05分至至垂楊路天茂農產行買菜，所經範圍都有戴口罩。

而接到衛生局緊急通知的店家，大潤發及家樂福均於25日結束營業進行全面消毒，天茂農產行於當日完成總消毒後，今26日店休一天，台灣之星垂楊店也決定店休3天進行全面總消毒。

(中時 )