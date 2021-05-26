台南今天新增2起確診，相關足跡均已清消完成。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增2起本土新冠肺炎病例，全市累計20起。案5644是20多歲男性，15、16日返回高雄及屏東親戚家，跟有萬華旅遊史的案5463(母親)、案5465(外婆)接觸，回台南後，20日因發燒、喉嚨癢等症狀到診所就醫，24日得知家人確診，他也到醫院採檢，25日確診，接觸者匡列68人，是一起家庭群聚感染。

另外，案5645是一名40多歲女性，曾與板橋親友有接觸史，5月13日曾自行開車到花蓮，5月22日出現忽冷忽熱、輕微腹瀉、疲倦嗜睡、咳嗽、發燒，24日因症狀未緩解，至醫院採檢，25日確診，接觸者匡列12人。

台南市衛生局公布新增2例足跡，包括案5645曾於14、18、20、22日曾到安平區建平路統一超商，每次停留10分鐘；案5644在20日到診所就醫結束後，6點45曾到大同路首戶牛排外帶，相關涉足地點均已清消完成。

台南市長黃偉哲今天下午對外說明台南疫情狀況，也回應前疾管署長蘇益仁指北部疫情有向外擴散跡象，未來，中南部確診者是一項指標，呼籲中南部要加強嚴守，匡列接觸者對象也要愈匡愈大愈好、更要提高篩檢量能。黃偉哲說，一直以來不斷呼籲民眾若是從外縣市回台南者，請盡量留在家裡自主健康管理，市民也盡量不要往外縣市移動，不要當害群之馬。

至於台南市篩檢能量，許以霖說，台南目前沒有重症個案，但已經準備好了，包括醫院病房都備妥，也已啟動擴大篩檢，不是只有針對接觸者，台南共有31物篩檢站，每天檢驗量能保守估計2000人以上，後續可提升到3000人以上。

(中時 )