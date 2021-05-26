苗栗26日校正回歸確診1例，案5624是頭份市1名42歲女自營商，因5月9日婦人母親自台北前來頭份同住，母親後於5月24日採檢陽性確定，婦人則是25日下午通報確診，目前匡列目前匡列接觸者31人，居家隔離3人，自主健康管理28人。

案5624，近期無出國史，她是在5月23日自覺不適，自行至醫院接受PCR採檢，5月25日陽性確診後，由衛生局安排送醫，收治苗栗縣醫院負壓病房治療。

經初步疫調研判，應為家戶感染，婦人母親家住台北，5月9日曾至婦人家中，母親於5月24日接受PCR採檢，25日陽性確診，目前入住台北防疫旅館。

案5624從5月15至18日，以及20至24日，從上午10時至晚間19時30分，都待在頭份市和平路蜂之釀門市，全程都有配戴口罩，5月19日下午13時至14時，曾赴頭份大潤發，25日上午10時，依例赴蜂之釀門市，至下午14點接獲通知確診，才就醫收治。

(中時 )