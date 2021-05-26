連續鋒面過境，最新統計3天來全台水庫累積近2000萬噸入流，但7成7集中在桃園以北，南部也頗有收穫，可是中部雨量沒降對地方，大甲溪集水區幾乎是0，水情仍「非常非常危急」。預估6月1日起苗中彰「供5停2」再加1／3天(8小時)的升級限水，難以避免。

根據經濟部水利署這波鋒面統計，從24日到27日，三天全台水庫累積1904萬噸水量，以翡翠水庫1000萬噸最多、石門水庫460萬噸居次，北部這兩大水庫合計占77％。

等於桃園以北是這波鋒面、午後對流雲系發展旺最大受益者。新竹寶山、寶二僅有38萬噸入流、永和山45萬噸。日月潭水庫(加霧社)共140萬噸，南部以南化水庫增加115萬噸較多。好消息是高屏溪攔河堰每秒川流量11.3噸，有所回升，此可減輕澄清湖水庫負擔，相對有助高雄水情和緩。

由於新竹即將在6月1日進入紅燈「供5停2」，除非集水區可累積100毫米雨量才能不啟動。可目前來看，寶山寶二僅有9.5％降雨，離目標尚遠，但經濟部表示樂觀，認為周末強降雨可望為新竹帶來頗大雨量。

至於中部水情，經濟部就直言「非常非常危急」，雖然日月潭進帳破百萬噸雨量，可攸關中部供水的大甲溪集水區卻幾乎是0降雨，等於6月「供5停2」加強版勢在必行。預計將照規劃，限水日當日需提早2小時並延後6小時實施。時間從前一晚10點到隔日的清晨6點。

即使如此，經濟部對接下來水情是充滿希望，表示這波降雨不在那1900萬噸水量，而是帶來一個「天氣開始轉濕」訊號。近日午後雷陣雨頻繁，加上可樂觀期待的週六梅雨鋒面，旱象應可得到進一步舒緩。

今日水氣雖較前兩日減少，可是乘著北部有午後對流機會，水利署仍在翡翠、石門及寶二等北部三水庫進行地面人工增雨。

(中時 )