三商美邦人壽26日舉行線上法說會，揭露其2020年底隱含價值（EV）為1,232.29億元，每股EV則為49.3元，以三商壽26日收盤價9.19元來看，每股EV為其股價的5.36倍。

總資產近1.37兆元的三商壽，3月底淨值429億元，每股淨值17.1元。3月底三商壽淨值比3.45％，去年資本適足率（RBC）是204.7％，三商壽新任總經理陳宏昇表示，5月13日董事會已通過1.3億股的現增，預計第三季完成，將可讓RBC增加5個百分點，同時也有不逾30億元的無到期永續債發行計畫，正由金管會審查中，也是希望第三季能完成，以強化財務結構。

首季三商壽稅後獲利16.35億元，較去年同期成長154％，每股稅後盈餘0.65元，首季三商壽實現2億元的股票資本利得，及59億元的債券資本利得，投資報酬率為3.74％，三商壽強調仍有債券利得的可實現空間。。

三商壽投資長林大鈞亦說明後續的投資計畫，即趁美國債券利率反彈，積極布局高利率債券，首季新錢投報率已比去年下半年增加30個基本點（1基本點等於0.01百分點），到4月則是增加50個基本點，預期第二季會將經常性收益率拉升；股票投資則是「積極操作、持盈保泰」，兼顧規避風險及賺取超額利潤。

3月底三商壽資金成本亦從去年底的3.48％降為3.46％，下降2個基本點，即三商壽首季仍是正利差。三商壽財務長曾裕芳表示，資金成本已接近新契約成本，所以下降速度會放緩。

三商壽近年轉型以投資型保單為主，首季投資型占逾88％，3月底投資型的分離帳戶資產已達1,217億元，較去年同期成長45.5％，曾裕芳表示，推動投資型保單是可因應低利率環境與接軌IFRS17作準備。

因為躉繳保費還是占率較高，造成三商壽續期保費減少，亦帶動總保費下降，曾裕芳表示，未來會強化分期繳商品，以二到四年時間帶動續期保費的增加，也能帶動總保費的正成長。

(工商 )