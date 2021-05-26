十年前，曾任日本經財大臣海江田萬里（Banri Kaieda）表示，因為日本貨幣長期寬鬆所致，導致相對成本大漲，故日本央行正朝著正確方向前進，就是不露痕跡地慢慢縮減其非典型貨幣政策，直指龐大資產購買計畫而言。

海江田萬里在2011年擔任政府經濟高層時，經常向日本央行施壓要求放手，大增激勵市場力道，把當時高升日圓的態勢給壓下來。日本是個貿易導向國家，日圓若漲則不利出口，進而影響經濟發展。

日本央行在2013年，開始實施俗稱火箭筒（bazooka）級的激勵方案，並在2016年採用負利率政策。目前，外界也質疑日本央行未說明，若不在干涉市場後的詳細計畫是什麼。

24日，海江田萬里就曾表示，負利率造就日圓惹人厭的升值反轉，這是必須承認的一項成就。不過，負利率卻帶來副作用，這需要時間來撫平，就是金融機構的獲利受到衝擊。

本來，日本社會的認知是，央行一直大量印鈔可以使通膨健康地成長。但是，經過這麼多年來，日本央行激勵計畫很顯然沒有看到成效，也讓日本消費者失去了耐心。

日本央行在3月份微調政策架構，也獲得這位前朝高官讚賞。例如，讓公債殖利率能更加地靈活浮動，並不再明說要定時定量，買進多少指數股票型基金（ETF）。

海江田萬里認為，日本央行已不著痕跡漸縮手，並從ETF開始退出超寬鬆制式貨幣政策，絕對是正確的決定。同時，更加靈活地買入ETF是重要轉折點。

目前是日本主要反對黨日本憲法民主黨（Constitutional Democratic Party of Japan）成員的海江田萬里，從其政黨從2008年拿到政權至2011年時，日本經濟正是通縮與日圓大幅升值的痛苦經濟環境。

之後，在現任執政的自民黨（Liberal Democratic Party）上台後，時任首相安倍晉三（Shinzo Abe）希望藉著安倍經濟學（Abenomics）政策，抑制升值太快的日圓與拉抬日本股市。

因為安倍這三支箭的經濟政策很集中，因此日本央行火箭筒級的激勵方案就是與其相互輝印。不過，雖然股市有漲，匯市有貶，但還是未能實現2％通膨目標。

(時報資訊)