國內ETF近5年來快速成長，據統計至4月底，台股掛牌的ETF檔數223檔，總管理資產規模超越1.7兆元，而其中屬於台股的ETF，合計33檔、資產規模4160億元。4月份國內資產規模增加最多的ETF為元大台灣50(0050)(增加66.81億元)。

4月份日平均成交金額前十大ETF中，以槓反型ETF(5檔)最多，原型ETF(4檔)次之，另有1檔期貨型ETF。日平均成交金額前十大ET依次為:元大滬深300正2(00637L)(16.05億元)、富邦越南(00885)(11.58億元)、元大台灣50(0050)(9.64億）、國泰台灣5G+(00881)（7.91億元）、元大台灣50反1(00632R)(7.85億元）、富邦上証正2(00633L)（5.89億）、期富邦VIX(00677U)（4.34億）、元大高股息(0056)（3.69億）、期街口布蘭特正2(00715L)(3.26億）、元大台灣50正2(00631L)（3.22億）等。

有鑑於ESG的題材當道，證期局今年7月將針對ESG或綠色基金祭出新的審查監理原則，即要揭露何謂ESG或綠色投資流程、如何選擇投資標的，適用哪些國際標準。證期局初步是規畫效仿香港的綠色與ESG基金揭露準則，7月開始對國內投信要發行ESG相關主題的基金，會採取新的更明確的審查標準，即符合基金名稱的投資標的至少達基金淨資產的60％；同時ESG投資重點、所採用ESG國際標準與投資的關聯性、投資流程中考慮ESG因素的過程、相關風險揭露，要提高ESG基金的可比較性。

(時報資訊)