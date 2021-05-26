特斯拉周二宣布，部分自家電動車的自動駕駛輔助功能，包括Autopilot在內，將不再採用車用雷達。

特斯拉在官網中表示，從本月起，為美國和加拿大市場生產的Model 3和Model Y電動車，將改而採用由相機鏡頭組成的系統來提供 Autopilot等自動駕駛功能。

雷達感測器的成本相對較高，且處理這些雷達傳來的數據會耗掉車裡大量的運算能力。

特斯拉此前曾向股東表示，該公司認為「純視覺系統才是完全自動化之所需」，公司計畫在美國市場改採「Tesla Vision」視訊處理工具。其執行長馬斯克曾在3月12日推文表示，該公司將轉向「純視覺」功能。

特斯拉表示，這將是特斯拉第一批採用相機視訊和神經網路處理功能來提供Autopilot、Full-Self Driving（FSD）和某些主動式安全功能的電動車。

該公司並提出警告，在技術調整的過渡期間，Autopilot和FSD系統的功能性可能降低。

對於已經訂購Model 3或Model Y電動車，但不知道這項配備調整的客戶，特斯拉表示將在交車前發送通知。

其他汽車製造商在自動駕駛系統方面則採取不同的策略。例如通用旗下 Cruise、Alphabet旗下Waymo，以及Aurora等公司，其自動駕駛系統同時採用了雷達、光達和相機。

目前，特斯拉打算較高價的Model S和Model X電動車，以及在中國製造或要銷往北美以外市場的Model 3和Model Y電動車將繼續採用雷達。

(時報資訊)