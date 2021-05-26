三商壽(2867)今天舉行線上法說會，公布2020年底隱含價值，因台幣與美元無風險率下降，投報率做調整，調整後淨值434.52億元，有效契約價值1167.27億元，資金成本369.5億元，隱含價值1232.29億元，每股隱含價值49.3元，比上年度下降2.5元。

三商壽今年第1季底總保費收入377億元，年減5.6％，市占率年增0.4％，初年度保費收入75億元，年減5.1％，主要去年有停售效應、基期較高，另外，三商壽2017年加強推動投資型商品推動，並推動價值型商品等多重因素所致，稅後淨利16.4億元，年增153.8％，每股盈餘0.65元。總資產為1兆3675億元，年增7.9％，每股淨值17.16億元。

第1季底經常性投資收益80億元，年減14％；證券類已實現獲利61億元，年增117.9％，其中，債券59億元，股票2億元，匯兌及其他總計損失29億元。總投資收益113億元，年增20.2％，投資收益率3.74％，投資收益率較去年同期增加47bps，主要適時實現資本利得。

投資比重方面，總投資資產1兆2237億元，其中，國內投資4721億元，國外投資7515億元。第1季避險成本較去年同期增加26bps，主要NDF避險成本上升。

公司日前公告將辦理發行普通股1.3億股現金增資，預計第3季完成現增，RBC預計增加5％。

(時報資訊)