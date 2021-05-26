疫情升溫，新竹縣長楊文科、縣議會議長張鎮榮26日均表示，唯有疫苗能有效控制疫情，但受限目前配發疫苗數量不夠，若中央有困難，楊文科呼籲中央可開放地方自費採購，使更多民眾可以接種疫苗，共同防疫。

楊文科表示，目前新竹縣配發到7400劑疫苗，均已接種完畢，第一類公費優先接種疫苗者為醫事人員，新竹縣共有8600人，僅有2982人打過第一劑，接種率為34.67％，第二類為中央及地方防疫人員，也僅有346人接種，高風險第一線防疫人員也打了595人，比例更低。

接續配發疫苗約2200劑，楊文科說「實在不夠用」，已與新竹縣議會及張鎮榮協調，也共同呼籲，希望中央分配多一點疫苗，「快一點施打疫苗是最好的政策」。楊文科也強調「我們都認為現在是最好打疫苗的時機，過了這個時機，可能就會非常嚴重」。

楊文科也說，如果中央疫苗進不來，地方也希望中央同意地方自行進口，讓鄉親可打，楊文科強調，在緊要關頭，「要以天下蒼生為念」。若開放地方自行採購，楊文科也表示，預計動用第二預備金3000萬元，也有地方企業捐購500萬元防疫基金，可用於採購疫苗。

張鎮榮也指出，疫情對於經濟造成很大的衝擊，影響百業，他也希望中央能迅速提供，或是開放地方政府自行採購。

(中時 )