中央流行疫情指揮中心今天表示，第三批的AZ疫苗共41萬劑將在今天完成封緘，明天開始會配送15萬劑疫苗給雙北，至於疫苗會確保第一線醫護人員與防疫相關人員都能打到，待未來疫苗較為充裕時，才會恢復65歲以上高風險族群接種。

衛福部長陳時中今天表示，疫苗分配會考量各地區的人口多寡，當然目前因疫苗較為短缺，因此使用上還是以醫護人員、運送人員、警消等人員優先，至於原先開放的65歲以上長者，雖然也是高風險族群，但要等到未來疫苗到位時才會恢復接種。

陳時中也說，昨天宣布的八月底前將到貨1000萬劑疫苗，將會是分批到貨，六、七、八月都會有疫苗來，至於何時才能完成國內的群體免疫，則要看疫苗到貨情形，若這1000萬劑都用於第一劑使用，可以涵蓋40％的人口，可能要到九月才能達成。

因此陳時中呼籲，現階段防疫還是仰賴全民合作，同時也開設招募平台，目前已有5000多名非在線的護理人員，他們也都表示願意在施打疫苗時傾力協助。

(中時 )