台灣本土新冠疫情爆發，引起世界各國關注，就連北韓官媒《勞動新聞》25日也在官網刊出文章，內容提及台灣隨著疫情時間拉長，防疫措施也鬆懈了。前外交官介文汲表示，現在北韓就是拿台灣當負面示範，教育自己的國民，他也十分感嘆的指出，過去台灣都是被當作正面示範，現在變成這樣，是不是應該好好檢討？

介文汲25日在中天政論節目《頭條開講》中表示，北韓現在就是拿台灣的情況作負面示範，教育自己國民，如果要學台灣那樣大家就倒楣了，因為北韓在國內實行很嚴格的疫情管制，「所以他就是說，你看台灣鬆懈了，且還有像范雲這種立法委員可以關說，她有什麼專業可以去關說？而主管機構居然可以接受政治關說，放鬆檢疫規定，這是在全世界聽起來都很荒謬的一件事，現在終於出名了，被人家拿來當負面示範」。(註:放寬國籍航空機組員返國檢疫措施，由「5＋9」居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天，調整為「3＋11」居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天)

介文汲指出，在自己的記憶裡面，過去台灣都是被拿來當正面示範，這次變成負面示範，而且被北韓拿來當負面示範，這件事情我們是不是該好好檢討一下？而對於日前衛福部長陳時中表示 要幫全世界建立醫療體系，介文汲則說，這個經驗現在最好就不要提了，再提人家會笑。

至於台灣在世界上的防疫排名可能下降，介文汲坦言，可想而知這個成績一定很差，而且還有一些問題連他都很吃驚，自己在台灣生活這麼久，對台灣的醫療水準是很有信心的，他還回憶，以前在外館的時候，他還要同仁們把全民健保制度搞清楚，多和外國人宣揚，「我在美國的時候，美國的聯邦參眾議員見到我們都要跟我們請教全民健保，還說台灣為什麼做的這麼好」。

介文汲質疑，為什麼到現在，我們篩檢的能量這麼低？連一個方艙醫院都不蓋？他認為，不要把既有的醫療資源擠爆，要有一個收輕症的地方。

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(中時新聞網)