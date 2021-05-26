本土疫情持續延燒，全國三級警戒延長，東港安泰醫院啟動遠距醫療，藉此降低慢性病患者到院感染的風險。（謝佳潾攝）

本土疫情延燒，全國三級警戒延長，東港安泰醫院啟動遠距醫療，由榮譽院長蘇清泉、總院長蔡宗昌率先開診，採預約制為不方便到院就醫的民眾看診，盼藉此降低慢性病患者的感染風險，同時希望政府能協助補強弱勢遠距設備的不足。

蘇清泉指出，去年疫情爆發時，衛福部就在構思遠距醫療的可能性，病情長期穩定的病人，也許能透過視訊的方式就診，醫生能在螢幕上藉由病患講話、舉手投足中看出他們的活力、肌肉能力等，而如果遠距還可以做到量血壓、看呼吸心跳的話，幾乎跟面對面看診無差異。

他說，去年在模擬階段中，東港安泰醫院有過成功個案，因此今年能正式上軌道，尤其現今疫情嚴峻，真的很需要遠距醫療的輔助，就目前國內確診資料來看，老人家尤其是有慢性病的確診死亡率超過10％，這不僅讓長輩害怕到醫院，醫院也怕他們來。

為此，東港安泰醫院上周五釋出遠距醫療預約的訊息，隨後詢問度居高不下，不僅有民眾幫家中長輩掛號，還有年輕人也為自己詢問相關問題，就怕時間或資格不符合線上看診規定。

對此，蘇清泉說，遠距醫療原本只有針對三高疾病，但因疫情關係已開放至16個項目，痛風、皮膚病、血管疾病等都可以看，因為這些病人的免疫力也很差，在目前疫情延燒的時間點，真的不適合進到醫院就診，會有一定的風險存在。

他強調，年輕人有遠距醫療的概念，而老人家似乎也能接受，但就是不會使用相關設備，因此希望年輕人能協助家中長輩，不過最重要的還是偏鄉的弱勢家庭，他們的設備極為不足，遠距醫療是未來趨勢，希望政府能重視給予協助。

(中時 )