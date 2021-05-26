國內疫情不斷延燒，據疾管署「全國本土病例地理分布圖」顯示，今年已累計4222人確診，新北市甚至突破2千大關，就連唯一淨土台東縣昨（25）日都出現2名確診，警示燈號一夜變色，疫情爆發才11天，全台已經淪陷。為加緊腳步防堵COVID-19持續擴散，餐廳已全面停止內用，變相增加外送需求，可外送員將餐點送上樓也承擔著染疫風險，因此網路發生不少相關議題的論戰，美食外送APP「foodpanda」官方也正視回應了。

外送員究竟該不該將商品親自送上樓，這議題近日在網路吵得沸沸揚揚，大家各執立場，有的人認為這是敬業的表現，既然接了單就該做好服務，但也有人主張外送員防疫期間應避免人際接觸，況且一旦有更多外送員中標，政府可能接下來就會要求停工，導致大家生計受影響。

針對送餐是否該上樓，外送員各執立場，因此有人轉貼外送平台公告，表示未強制不得上樓。（圖／臉書_外送員的奇聞怪事）

對此，昨（25）日晚間有網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享「foodpanda」對此的官方回應，強調該平台並未強制規定外送員「不可送上樓」，而是建議外送員與消費者皆配戴口罩，並送通風良好處遞交餐點，除非大樓或醫療場所等特殊地點有管制或其他情況，否則外送員應將訂單送到指定位置。

只能說公說公有理，婆說婆有理，面對「foodpanda」官方網站的說法，有些外送員批評很不負責任，並未考量第一線人員的立場，另一派從業人員則質疑不願送上樓的外送員，恐怕只是懶得爬樓梯，雙方因此爭吵不休。

針對送餐是否該上樓，外送員各執立場，因此有人轉貼外送平台公告，表示未強制不得上樓。（圖／臉書_外送員的奇聞怪事）

無論如何，由於台灣疫情嚴峻，民眾宅在家防疫，物流、送餐需求大增，該議題短時間內很難有對應的方式，因此該社團管理員今日遂於該文底下PO出停戰公告，鄭重呼籲今日起，社員不得再發表「是否該送上樓」的相關言論，否則立即刪文並禁言7天。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)