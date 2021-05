過去兩年疫情帶來前所未有的挑戰,開發者在其中更扮演協助企業和世界各地人們度過難關的關鍵角色,顯示開發者的重要性日益提升,可望成為下一代的數位創造者。微軟於 5 月 25 日至 5 月 27 日於線上舉行「Microsoft Build 2021 開發者大會」,發表開發者工具如 Visual Studio、GitHub 以及微軟產品 Microsoft Azure、Microsoft 365、Dynamics 365和 Power Platform 等重大更新,提供開發者滿足客戶實際需求的敏捷性,能縮短開發團隊從構思到實現價值的時間。

Satya Nadella Build 2021 Opening Highlights

微軟執行長薩帝亞·納德拉(Satya Nadella)表示:「在全球面臨挑戰的時刻,開發者挺身而出打造解決方案,擴增社會對於科技的想像,我們期待成為平台創造者的平台,賦能開發者創新,共同形塑未來。」此外,薩帝亞演說的影片中也呈現台灣天晟醫院醫生使用 HoloLens 對患者進行診斷的畫面,感謝開發者持續協助前線醫療人員提供貼近病患需求的照護。 HoloLens 混合實境頭戴式裝置讓醫生快速取得醫療紀錄及進行即時遠端諮詢,大幅縮短治療時間,為天晟醫院的醫療服務提升至全新階段。

薩帝亞演說的影片中呈現台灣天晟醫院醫生使用 HoloLens 對患者進行診斷的畫面,感謝開發者持續協助前線醫療人員提供貼近病患需求的照護。(微軟提供/黃慧雯台北傳真)

「世界將因大規模的科技強度而產生改變。每個組織不僅需要採用最新的技術,更重要的是打造獨特的科技技術,方能跟上與時俱進的時代。」薩帝亞補充:「過去一年來,跨產業和跨領域的開發者顯著地增加,且非科技公司的開發者數量增加,更高於科技公司,顯示無論組織大小或形態,都需要更普及的運算能力。」

在Microsoft Build 2021 開發者大會中,許多客戶分享透過 Microsoft Cloud 協助員工與客戶進行數位轉型的經驗,而微軟也宣布推出 Microsoft Cloud 和 Developer Tooling 等超過百項的創新功能,以及如何幫助位於各處的開發者實踐高生產力、安全性協作和大規模創新。

「Microsoft Build 2021 開發者大會」發表亮點整理:

*發布Visual Studio最新版本:微軟近期宣布新一年度的 Visual Studio 願景 — Visual Studio 2022 藍圖。最新版本已於 2019 年開放使用,包含提升開發 .NET 和 C++ 的生產力、改善內建 Git 工具、可直接從整合式開發環境 (IDE)建立 GitHub Actions 工作流程、改善容器工具以及為促進雲端開發推出的新整合Microsoft Azure 功能。

*Microsoft Teams 推出進階版 Microsoft Teams Toolkit:提供預設單線驗證、Azure Functions 整合和單線 Microsoft Graph 客戶端等功能,使程式撰寫更加容易。

*開放在Windows 子系統 Linux 版(WSL)使用 Linux GUI (圖像使用介面)應用程式支援:讓所有 Linux 工具和工作流程都可以從開發裝置上執行。Windows將協助在 GUI 應用程式、Linux 和 GPU 加速機器學習(ML) 訓練的工作流程都無縫接合。

*Azure 的 Java 企業級應用程式現代化變得更加容易: Microsoft Build of OpenJDK 不僅免費且開源,也支援在 Azure 和 Azure Stack 上的商業性使用。Red Hat JBoss EAP 現在可以在

Azure 虛擬機器上使用,讓開發者得以透過 VM Scale Sets 來擴展應用程式規模。此外, IBM WebSphere 也可以應用於 Azure 虛擬機,運用自動解決方案的模板來簡化部署。

*Azure 應用服務的預覽功能可以在 Kubernetes 和任何有 Azure Arc 的地方運行:開發者可在任何地方,包括地端、邊緣和其他雲端如 AWS 或 Google,執行喜歡的 Azure 應用服務(Azure App Service、Azure Functions、Azure Logic Apps、Azure API Management 和 Azure Event Grid),而任何透過 Azure Arc 連接的 Kubernetes 叢集,皆為 Azure 應用服務的支援部署目標。對於正在尋找管理的 Kubernetes 控制平面(control plane)的客戶,微軟也宣布 AKS on Azure Stack HCI 已經開放使用。

*全面開放 Azure Cosmos DB 無伺服器(Cosmos DB Serverless):Azure Cosmos DB 的創新功能,Azure 現在也可以透過 Azure 認知服務 (Azure Cognitive Services)輕易將人工智慧(AI)技術加入應用程式。

*發表Azure Applied AI services:結合 Azure 認知服務、執行特定任務的 AI 以及商業邏輯,可為常見的情境加速建 AI 解決方案,例如文件處理、客戶服務並挖掘內容中的洞察。

*宣布 Power Fx 導入模型應用程式編輯器支援 Model Driven Commanding 和 Dataverse Calculated Columns:藉由全球最大自然語言處理模型 GPT-3 AI 驅動的 Power Fx,無論是開發者或其他用戶,都能獲得具直覺性的 AI 輔助自造者體驗,加快應用程式開發。

*推出Power Platform 的 Visual Studio 擴展功能:允許開發者部署 Power Platform 連接器的同時,能在 Azure API Management 中發布 API,以移除障礙和分歧;而 Power Platform 的 VS Code的擴展功能可直接從 VS Code 中實現 Power Platform CLI 發布的原生擴展性,以及使用 VS Code 和 CLI 配置入口的功能,包括在客製化入口時支援IntelliSense 程式碼完成、協助與提示。

開發者需要現代化的解決方案來因應快速變遷的需求,微軟的使命是提供最佳的工具及獨特的雲端平台,賦能每一位開發者依個人需求自由選擇工具、程式語言和平台,以建置下一代的應用程式。Microsoft Build 開發者大會扮演形塑開發社群未來的角色,請加入 Microsoft Build 2021 線上大會,並觀看透過微軟端到端開發人員平台提升開發者速度的場次,進一步了解更多發表資訊、開發者的新創作。

(科技)