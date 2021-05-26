過去兩年疫情帶來前所未有的挑戰，開發者在其中更扮演協助企業和世界各地人們度過難關的關鍵角色，顯示開發者的重要性日益提升，可望成為下一代的數位創造者。微軟於 5 月 25 日至 5 月 27 日於線上舉行「Microsoft Build 2021 開發者大會」，發表開發者工具如 Visual Studio、GitHub 以及微軟產品 Microsoft Azure、Microsoft 365、Dynamics 365和 Power Platform 等重大更新，提供開發者滿足客戶實際需求的敏捷性，能縮短開發團隊從構思到實現價值的時間。

Satya Nadella Build 2021 Opening Highlights

微軟執行長薩帝亞·納德拉（Satya Nadella）表示：「在全球面臨挑戰的時刻，開發者挺身而出打造解決方案，擴增社會對於科技的想像，我們期待成為平台創造者的平台，賦能開發者創新，共同形塑未來。」此外，薩帝亞演說的影片中也呈現台灣天晟醫院醫生使用 HoloLens 對患者進行診斷的畫面，感謝開發者持續協助前線醫療人員提供貼近病患需求的照護。 HoloLens 混合實境頭戴式裝置讓醫生快速取得醫療紀錄及進行即時遠端諮詢，大幅縮短治療時間，為天晟醫院的醫療服務提升至全新階段。

薩帝亞演說的影片中呈現台灣天晟醫院醫生使用 HoloLens 對患者進行診斷的畫面，感謝開發者持續協助前線醫療人員提供貼近病患需求的照護。（微軟提供／黃慧雯台北傳真）

「世界將因大規模的科技強度而產生改變。每個組織不僅需要採用最新的技術，更重要的是打造獨特的科技技術，方能跟上與時俱進的時代。」薩帝亞補充：「過去一年來，跨產業和跨領域的開發者顯著地增加，且非科技公司的開發者數量增加，更高於科技公司，顯示無論組織大小或形態，都需要更普及的運算能力。」

在Microsoft Build 2021 開發者大會中，許多客戶分享透過 Microsoft Cloud 協助員工與客戶進行數位轉型的經驗，而微軟也宣布推出 Microsoft Cloud 和 Developer Tooling 等超過百項的創新功能，以及如何幫助位於各處的開發者實踐高生產力、安全性協作和大規模創新。

「Microsoft Build 2021 開發者大會」發表亮點整理：

＊發布Visual Studio最新版本：微軟近期宣布新一年度的 Visual Studio 願景 — Visual Studio 2022 藍圖。最新版本已於 2019 年開放使用，包含提升開發 .NET 和 C++ 的生產力、改善內建 Git 工具、可直接從整合式開發環境 （IDE）建立 GitHub Actions 工作流程、改善容器工具以及為促進雲端開發推出的新整合Microsoft Azure 功能。

＊Microsoft Teams 推出進階版 Microsoft Teams Toolkit：提供預設單線驗證、Azure Functions 整合和單線 Microsoft Graph 客戶端等功能，使程式撰寫更加容易。

＊開放在Windows 子系統 Linux 版（WSL）使用 Linux GUI （圖像使用介面）應用程式支援：讓所有 Linux 工具和工作流程都可以從開發裝置上執行。Windows將協助在 GUI 應用程式、Linux 和 GPU 加速機器學習（ML） 訓練的工作流程都無縫接合。

＊Azure 的 Java 企業級應用程式現代化變得更加容易： Microsoft Build of OpenJDK 不僅免費且開源，也支援在 Azure 和 Azure Stack 上的商業性使用。Red Hat JBoss EAP 現在可以在

Azure 虛擬機器上使用，讓開發者得以透過 VM Scale Sets 來擴展應用程式規模。此外， IBM WebSphere 也可以應用於 Azure 虛擬機，運用自動解決方案的模板來簡化部署。

＊Azure 應用服務的預覽功能可以在 Kubernetes 和任何有 Azure Arc 的地方運行：開發者可在任何地方，包括地端、邊緣和其他雲端如 AWS 或 Google，執行喜歡的 Azure 應用服務（Azure App Service、Azure Functions、Azure Logic Apps、Azure API Management 和 Azure Event Grid），而任何透過 Azure Arc 連接的 Kubernetes 叢集，皆為 Azure 應用服務的支援部署目標。對於正在尋找管理的 Kubernetes 控制平面（control plane）的客戶，微軟也宣布 AKS on Azure Stack HCI 已經開放使用。

＊全面開放 Azure Cosmos DB 無伺服器（Cosmos DB Serverless）：Azure Cosmos DB 的創新功能，Azure 現在也可以透過 Azure 認知服務 （Azure Cognitive Services）輕易將人工智慧（AI）技術加入應用程式。

＊發表Azure Applied AI services：結合 Azure 認知服務、執行特定任務的 AI 以及商業邏輯，可為常見的情境加速建 AI 解決方案，例如文件處理、客戶服務並挖掘內容中的洞察。

＊宣布 Power Fx 導入模型應用程式編輯器支援 Model Driven Commanding 和 Dataverse Calculated Columns：藉由全球最大自然語言處理模型 GPT-3 AI 驅動的 Power Fx，無論是開發者或其他用戶，都能獲得具直覺性的 AI 輔助自造者體驗，加快應用程式開發。

＊推出Power Platform 的 Visual Studio 擴展功能：允許開發者部署 Power Platform 連接器的同時，能在 Azure API Management 中發布 API，以移除障礙和分歧；而 Power Platform 的 VS Code的擴展功能可直接從 VS Code 中實現 Power Platform CLI 發布的原生擴展性，以及使用 VS Code 和 CLI 配置入口的功能，包括在客製化入口時支援IntelliSense 程式碼完成、協助與提示。

開發者需要現代化的解決方案來因應快速變遷的需求，微軟的使命是提供最佳的工具及獨特的雲端平台，賦能每一位開發者依個人需求自由選擇工具、程式語言和平台，以建置下一代的應用程式。Microsoft Build 開發者大會扮演形塑開發社群未來的角色，請加入 Microsoft Build 2021 線上大會，並觀看透過微軟端到端開發人員平台提升開發者速度的場次，進一步了解更多發表資訊、開發者的新創作。

(科技)