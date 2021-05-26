台積電廠區工程包商中鼎公司今(26日)證實有7名員工確診，已在第一時間儘速清空該樓層同仁，要求回家自主健康管理、居家辦公，以及進行全大樓徹底消毒工作，並啟動分流上班。

中鼎公司表示，有同仁在5月17日接獲確診新冠肺炎通知後，立即主動通報公司，現已依衛生主管機關防疫要求進行相關後續處置。

中鼎指出，由於該同仁的工作性質平日接觸對象主要為同樓層同事，公司在接獲通報後，立即採取多項緊急應變措施，包括儘速清空該樓層同仁，要求大家回家進行自主健康管理、並採居家辦公，同時於當天晚間做全大樓徹底消毒工作。該樓層陸續有7人確診，公司除指派護理師進行後續協助及關懷，另針對同樓層其他居家上班同仁，也由護理師進行每日關懷，追蹤其健康情形並協助接受篩檢。

為加強防疫措施，中鼎公司表示，除啟動分流上班，辦公室採梅花座保持安全距離、勤洗手和消毒、避免群聚，減少跨樓層移動，開會優先採取視訊會議。並以APP「myCTCI」平台進行健康管理及回報機制，居家上班者及工地同仁每週一至週日量測體溫，辦公室上班者每周六、日及請假時量測體溫，有任何需求或疑問均由護理師立即提供即時必要的醫護資訊與關懷。另外也全額補貼同仁施打新冠肺炎疫苗，以進一步保障同仁安全。

(中時新聞網)