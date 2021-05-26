新冠肺炎疫情不斷升溫，民眾儘量減少外出，沒病也不要去醫院，住在照護機構的住民以往看病，經常都要勞師動眾到醫院，縣府配合中央政策推動「住民專責醫師制度」，由醫師到照護機構為住民看診，已有36家照護機構加入，以大幅降低感染風險。

新竹縣照護機構的住民有3千多人，有慢性病的比例很高，很多是行動不便的長者，須定期到醫院回診領藥，都要由看護陪同及雇用車輛才能外出就醫，存在跌倒和發生交通意外的風險，在疫情期間更增加醫院感染風險。

縣長楊文科表示，為守護新竹縣照護機構的住民健康，也避免縣內醫院出現群聚感染，配合衛福部從去年10月開始推動「減少機構住民至醫療機構就醫方案」，目前有36家照護機構加入，簽約率高達9成。

該方案以「住民專責醫師制度」，打破以往住民必須到醫院門診的就醫模式，由1位醫師定期到照護機構看診，最多專責照護50位住民，提供健康管理、診療及轉診服務，機構並與營養師及藥師合作，協助住民營養評估諮詢及用藥安全。

社會處長李國祿表示，未參加方案的機構，主要是住民具有行動能力，可至鄰近到診所看診，或者已有簽約的醫療診所可就醫，也有因簽約2家以上的特約醫療機構，不符方案單一簽約醫療機構專責因素，而未參與方案。

衛生局長殷東成表示，36家照護機構加入方案後，的確降低住民頻繁外出就醫的情形，也能避免住民及陪同就醫人員感染風險，執行成效良好，照護機構只要達成方案各項指標，衛服部將發給獎勵金鼓勵。

(中時 )