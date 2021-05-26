近日，有性感教主之稱的網紅雪碧，在個人影音平台上公佈了凍卵紀錄，表示自己在陪同朋友看婦產科時，順道檢測了AMH指數（抗穆勒氏管荷爾蒙），卻意外發現自己卵子庫存量岌岌可危，甚至有不孕的危機，得知此消息後雪碧難掩悲傷，直接淚灑鏡頭，更馬上安排了凍卵療程，希望有機會保存生育能力，並呼籲身邊女性朋友快去檢測卵子品質，若有凍卵保存生育能力的需要，也千萬不要遲疑。

●醫曝可能提早更年期 雪碧震驚強忍淚水

雪碧表示，自己過去一直忙於工作，在事業到達一個階段後，發現身邊與自己年紀相仿的朋友都陸續結婚生子，而愛小孩的她，兩年前因朋友輸卵管阻塞進而不孕，提升了她對於不孕症的意識，可惜當時交往的對象並無生育打算，後續分手後，此事也暫擱置一邊，直到今年再度檢測，得知卵子數目相較兩年前又更少，甚至被告知有提早更年期的可能，令她感到十分震驚，影片中更多次眼淚潰堤，因此興起凍卵的念頭。

●女性受孕兩大關鍵？ 醫：卵子數目與品質

中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，影響女性受孕成功率有以下兩個因素，一是卵子品質，與年紀有關，女性在34歲後卵子品質就會大幅下降，因此建議有凍卵計畫的女性在此之前進行，將卵子品質凍存 ; 二是卵子數目，可用AMH來判斷。

中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，卵巢早衰已是現今女性生育無形殺手 ，呼籲有生育計畫的女性朋友及早至醫院檢測。(圖/健康醫療網提供)

醫師指出，一般年輕女性的AMH指數約在2～4μg/l之間，指數小於1代表卵巢早衰現象，雪碧在兩年前首度檢測AMH時，數值就只有0.5mμg/l，這次二度檢測，更下滑至0.2mμg/l，雪碧目前的狀態已是卵巢早衰，而卵巢早衰為不可逆現象，若有生育計畫的女性，可透過試管嬰兒進行，若尚無生育計畫或單身的女性，也建議凍卵保留生育能力。

李世明醫師說明，凍卵的過程，從諮詢、打排卵針到取卵，約為一個星期左右，建議凍卵數目至少為10顆以上，若是超過40歲的女性，更希望能取出20顆卵子進行冷凍，每多一顆卵子，約能提高8%的受孕的機率，而卵子會透過-196度的低溫環境下急速冷凍，將品質保存在凍卵時的狀態，待後續有生育計畫時，再予以解凍使用，根據臨床顯示，冷凍卵子與新鮮卵子的成功受孕率相當，故凍卵並不會影響受孕率。

(中時新聞網)