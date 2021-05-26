新北市今天本土病例新增254例(校正回歸102例)，面對新北市本土確診案連日飆破百人，新北市長侯友宜表示，新北市醫療量能相當緊繃，他上午與各大醫院院長積極溝通，希望各院區不斷的快速清空病床，騰出專責病房收至重症者。侯友宜強調，未來疫情是否快速下降的三個關鍵指標，就是在醫療量能吃緊下，「重症者收治、疫苗快速施打、市民低度活動」，如果做好這三項動作，一定能降低疫情威脅。

直播》新北疫情飆高就做好停班準備，侯友宜說明疫情最新變化。

侯友宜也說，最急迫的是，並提升醫療量能。希望未來能與中央合作將疫苗買快買足，共同抵抗疫情。

新北市政府為強化三級防疫，繼板橋、中和、三重、新莊接連成立熱區防疫中心，今（26）日永和、新店跟進成立防疫中心。

侯友宜表示，市府根據大數據分析找出熱區，加強做熱區防疫中心，從板橋、中和、新莊、三重，今天又加了永和跟新店，不管是區長、區公所的夥伴、里長，以及國軍單位、清潔隊、民政體系、警察同仁們全部總動員，除了加強熱區清消外，民眾也自動配合，非必要的營業全部停止，包括公園都被里長封閉起來，減少活動。

侯友宜說，只要大家能夠保持低度活動，希望市民們能夠配合，加上全面大清消，減少非必要營業場所，這樣疫情就可以舒緩下來。

(中時新聞網)