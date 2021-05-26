林凡推出新歌〈名人錄〉，用歌聲記錄她生命中最重要的4個人，包括親愛的媽媽、貴人林明陽、偶像林憶蓮，以及紀念過去的愛情，歌曲描述她和舊愛是一段讓彼此成長的關係，儘管最後因為種種元素無法繼續，但彼此卻都送上了滿滿的祝福，似洩露與交往4年的日藉男友情逝。

據悉，林凡受疫情影響，不僅活動全被取消，她與在香港工作的男友也已經一年半沒見面，兩人聚少週離多而感情生變。對此，林凡表示「其實那不是單指某一段感情，一段只是對於我過去感情的一個總稱。並沒有focus在任何人身上，對於過去曾在我生命中的，我都心懷感謝」，沒有承認。經紀人牟鐘恩則直言，「林凡是好女孩，因為疫情跟日籍男友也1年半沒見面了，未來半年也很難見到一個人有多少個2年，我建議她多去認識其他男生」。

林凡除了祝福舊愛，也感謝第一張專輯的製作人林明揚，她回想當年自己只是個電視音樂台的實習生，有一天下班後跟大家一起去唱KTV，而被林明陽相中了她的嗓音，讓她一路唱歌到現在。而關於生命中那場值得紀念的愛情，林凡則說是一段讓彼此成長的關係，雖然因為種種元素無法繼續，但彼此卻都送上了滿滿的祝福。

而林凡的偶像是林憶蓮，而且自己是「骨灰粉」：「雖然沒有什麼機會見到她，不過她的演唱會我幾乎都會去聽！之前還特別飛到香港去參加她的演唱會。」最後，也是最重要的角色，便是自己的媽媽了，林凡說：「可能因為我是女兒，從小我就跟媽媽特別親近。從她身上學到很多看事情的價值觀，也希望我可以跟她一樣能幹又勇敢。」

林凡近來因為疫情取消了所有活動，她乖乖待在家防疫，林凡笑說：「每天宅在家裡都在吃東西，覺得有點慚愧，因為快發片了，好像該克制一下才對！」除此之外，她更分享最近會在家裡做有氧及瑜珈，也順道把之前買的一直沒時間看的書看完、自彈自唱、同時跟媽媽學廚藝。笑說因為無法出門逛街，意外省了很多錢。最後她也表示希望這波疫情大家都能好好待在家一起平安渡過，期待之後能以新專輯跟大家面對面相見。林凡首波主打〈名人錄〉於今天(5/26)在HitFM首播。

林凡首波單曲〈名人錄〉，將自己心中最重要的人唱進歌曲中。（華納音樂提供）

林凡推出新歌〈名人錄〉，難得嘗試輕快、微電音曲風，讓人有煥然一新的感受。（華納音樂提供）

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