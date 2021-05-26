台大取消畢業典禮 6月26日改採網路播放預錄 15:552021/05/26 旺報 李侑珊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台大今年畢業典禮改為影片預錄方式呈現。圖為台大107學年度畢業典禮，由校長管中閔主持。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在國內延燒，台灣大學今(26)日表示，取消原訂於6月5日舉辦的畢業典禮，並改採事前預錄的方式，典禮影片即將在6月26日網路播放。 台大指出，因應疫情上升至三級，畢業典禮改成預錄影片的方式呈現，影片播放相關資訊將另於學校官網首頁及活動中心畢業典禮專區公告。 疫情升溫 19日起鎖國一個月 110指考今起報名 新增考場違規項目「攜帶活體動物」 (旺報 ) #台大 #畢業典禮 #取消 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 負壓病房瀕臨爆滿 台大院長發院內信：戰爭才剛開始 12:212021/05/18 生活 《通信網路》居家防疫助攻OTT 中華電、台灣大出招 12:172021/05/18 財經 亂PO屏東某診所確診訊息 無聊男遭逮最重恐判3年 10:012021/05/18 社會 酷課雲採分區分流 老師打臉「我們照表上課」 11:372021/05/18 生活 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 疫情嚴峻 屏東、澎湖龍舟賽取消 04:102021/05/18 地方新聞 《國際社會》下一批AZ疫苖 最晚6月底抵台 09:102021/05/18 財經 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 10:552021/05/18 生活 海納百川》陳時中招架不住了（譚再利） 11:012021/05/18 海納百川 科技大廠防疫、節水上發條 04:102021/05/18 財經要聞 生活熱門新聞 桃園增24例確診 足跡遍及好市多中壢店、中壢大江 - 生活 萬華華西街現況曝光 中午這一幕網嘆：看到掉眼淚 - 生活 午後雷雨超猛！石門、翡翠水庫最新蓄水量曝光 太狂了 - 生活 直播》新北陽性篩檢率已下降 將提升醫療能量與實施三大措施 - 生活 彰化今增2例本土確診 鄉親歡喜：控制下來了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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