新冠肺炎疫情在國內延燒，台灣大學今(26)日表示，取消原訂於6月5日舉辦的畢業典禮，並改採事前預錄的方式，典禮影片即將在6月26日網路播放。

台大指出，因應疫情上升至三級，畢業典禮改成預錄影片的方式呈現，影片播放相關資訊將另於學校官網首頁及活動中心畢業典禮專區公告。

(旺報 )