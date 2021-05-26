疫情高峰，台中市警察局交通警察大隊呼籲民眾，交通事故資料可在家上網下載申請，多利用線上申請及取件，避免民眾及第一線服務員警，受群聚感染之風險，並維護機關駐地安全，省時、省力、安全又便利。

台中市交通警察大隊為更方便民眾申領交通事故資料、減少路途往返奔波之苦，在道路交通事故為民服務系統內除能線上申請事故現場圖、事故現場照片及事故分析研判表外，另也導入使用自然人憑證的認證機制，操作簡易、方便快速，節省臨櫃排隊取件的不便。

事故當事人直接在家裡就能完成事故資料申請及取件，不需再前往警察機關領取，不僅減少民眾等候的時間，尤其目前為防疫期間，直接於線上申領資料更可防止與他人接觸機會，方便快捷可免現場等候，以降低群聚交叉感染之疫情風險。

台中市交通警察大隊指出，交通事故7日後，可用自然人憑證至「台中市政府警察局道路交通事故」為民服務系統（http：／／aps.police.taichung.gov.tw／TJMWebApp／web000）、6995）申請交通事故資料（現場圖、照片、分析研判表）後自行下載相關資料，或以手機掃描當事人登記聯單左方QR-code快速連結申請。

台中市交通警察大隊表示，統計民眾線上申領交通事故資料，2017年共申請14萬5546件，2018年15萬8200件較2017年增加12654件（8.7％），2019年17萬6896件，2020年19萬2486件，較2019年增加15590件（8.8％），顯見民眾對於線上申請之便利性及接受度頗高。

台中市交通警察大隊長陳松寅呼籲，民眾多使用線上申請及取件，直接在家上線下載所申請之事故資料，真正享受「多用網路」、「少用馬路」，並表示網路線上申辦好處多，「免排隊」、「免等候」、「零距離」、「零時差」與「無感染風險」服務效率好。

(中時 )