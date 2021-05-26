圖為輝瑞疫苗。（達志影像／shutterstock提供）

本土疫情持續擴大，疫苗卻嚴重不足，此問題成為近日中央和地方的爭論焦點。前民進黨立委沈富雄今(26日)在網路節目中透露，「有20條線在推銷Pfizer（輝瑞）疫苗，自己也是其中一條，源頭就是Pfizer的國外部前副總裁，以及BioNTech（BNT）的重要負責人，價錢開價為10歐元」，且這20條線中，很多是可以越過上海復星，直接跟歐洲、美國進口，且不是大陸製造、也不在大陸的總經銷範圍權限內，「他（中央）還是不要，所以這個我認為是有『貓膩』」。

沈富雄26日在網路節目《雲端最前線》中談到，「中央稱不考慮是因為沒人來申請，我告訴你，你想申請『連門都沒有』」，你不給大家申請的『門』，然後反過來講說沒人來申請，這個其實一言難盡，因為我也是那20條線裡頭的一條，因為人家拜託我的」、「我現在告訴你，這是第一個我講得這麼白的，我的那條線的源頭是Pfizer的國外部前副總裁，還有BioNTech（BNT）的重要負責人，一個是德國人、一個是美國人，他們一開始賣100萬劑、成功後500萬劑，最大的量可以賣台灣1000萬劑，這個量不少喔，價錢開價為10歐元，我說給你聽，你要曉得，當初林全代表東洋提供疫苗時，是31元美金」。

沈富雄進一步說，「這條疫苗線的藥是在密西根做的，所以不受上海復星製藥的管轄」，接著被問及「那為什麼不買？」他回應，「我跟你講！我『門都沒有』，我已經跟總統府聯絡了，不是總統本人啦，好不容易說服對方試試看，結果他跟對方沒有談，就送了一個電子郵件，說我們已經夠了，不再買」；但沈感到疑惑，「疫苗真的夠嗎？現在指揮中心對外、對國人放話，稱台灣會有4000萬至5000萬劑疫苗，若真的有5000萬劑，真的是夠的，但是什麼時候來？且5000萬劑中有沒有含國產？那國產可不可以打？那國產施打之後，疫苗護照是不是能獲得國外許可？」

最後，沈富雄更說，「現在問陳時中這些敏感問題，都不說什麼品牌、什麼時候要來，說是國安機密，因為國際上有人不想讓台灣太高興」、「但是我拉的線，是不通過上海的，也應該沒有大陸因素，『我覺得他已經鐵了心不要了、不買了』，但是你要向跟國人解釋，我（數量）夠了，那在幾月以前，會讓大家都有疫苗可以打，但他從來不講清楚」。

另外，近日不少縣市首長盼能自購疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會中強調，任何藥品進來就要經過申請程序，且查核標準都很嚴謹，盼相關的採購或有意提供疫苗者先把正式的文件拿來再說。」

(中時新聞網)