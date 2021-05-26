摩根大通（JPMorgan）利率衍生品策略負責人楊格（Josh Younger）表示，最近的加密貨幣拋售使比特幣從其高點下跌了50％以上，這很像加密貨幣上一個牛市週期結束時的崩盤。

楊格在週一的一份報告中表示，儘管最近加密貨幣總市值的成長比2017-2018年週期更為緩慢，但走勢趨緩與崩盤方式極為相似。

他說，走勢趨緩的步伐和幅度看起來與上一週期「極為相似」。就像2017年一樣，投資者已經開始從比特幣和以太坊開始多元化發展，進入穩定幣和替代幣。隨著加密貨幣狂潮的繼續，投資者購買了越來越高風險的資產。

楊格警告說，這種風險重重的舉動加上負面的動能信號和機構外流，「說跌勢已止的觀點是不正確的」。

但是，他也承認兩個週期之間存在許多差異。這次，市場尚未看到源自ICO（初始代幣發行）狂熱的泡沫。

此外，楊格說，在當前的週期中，有更多的機構贊助，市場基礎設施​​的不斷發展和成熟，槓桿的可獲得性越來越廣，價格越來越便宜以及DeFi項目的興起。

該分析師得出結論，認為加密貨幣處於「可觀的修正」中間，現在稱呼已到谷底還為時過早。

「我們繼續看到加密貨幣市場微觀結構具有復原力的證據：波動性上升似乎在局部區域出現，市場深度有所下降，但儘管採取了這些措施，但跌勢並未收窄，衍生品價格已設法迅速調整以保留相當一部分槓桿長期的基礎，」楊格說：「加密貨幣正處在價格下跌惡性循環中，這樣場景大家應不陌生。」

(中時新聞網)