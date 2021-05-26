2020東京奧運因為新冠肺炎疫情延到今年7月23日開幕，澳洲女壘隊將成為第一支前往日本備戰奧運的外國代表隊，預計6月1日抵達，屆時將會先在群馬縣大田市集訓一個月，而且整隊都必須施打疫苗才能入境日本，且在14天隔離檢疫期間，每天都要做PCR病毒檢測。

2020東京奧運因為新冠肺炎疫情從2020年延後到2021年舉辦，如今距離開幕已經剩下不到2個月，根據奧運官方消息，澳洲女壘隊30名選手將在6月1日入境日本，全隊會先待在招待地區群馬縣大田市大約一個半月，成為延賽的東京奧運第一支前往日本的外國代表隊。

消息人士指出，澳洲女壘隊全員必須接種疫苗才仍進入日本，前14天每天都要做PCR檢測，且行動上受到限制，只能往返下塌飯店及訓練球場，不能私自觀光，以往都會安排孩童和選手們交流來推廣體育賽事，如今為了防疫也只能無奈放棄。

目前日本民意仍傾向不要冒險舉辦奧運，但東奧組委會及政府目前仍朝如期開幕準備，大田市居民對於澳洲女壘隊來訪也是意見相左，有人覺得外隊來不是問題，有打疫苗就好，也有民眾認為有風險存在，日媒指出，日本全國有528個地方政府申請擔任招待城市，截至5月25日中午，有60個地方政府要放棄負責接待工作。

(中時 )