案5890家庭群聚感染圖。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

新竹確診個案5299於花蓮縣活動的疫調足跡。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天新增302例本土個案中，花蓮再增1例確診，迄今已累計6例。花蓮縣衛生局表示，案5890為從新北返回光復鄉的汽修工的岳父，長期臥床，足跡單純，屬家族群聚，對社區無感染之虞；另，案5310接觸者中，有一位快篩結果成弱陽性，衛生局正進行PCR篩檢，目前正等待結果出爐。

花蓮縣政府公佈案5890為一名高齡80多歲的老翁，長期臥床，沒有任何戶外旅遊史，20日匡列居家隔離後，21日全天在家居家隔離，22日上午到醫院快篩、PCR一採皆陰性，23日全天在家居家隔離，24日下午發燒身體不適，5點05分趕緊前往醫院急診，晚上7點收治負壓隔離病房，25日下午疾管署通知PCR二採陽性確診。

衛生局長朱家祥說，由於案5890為是光復汽修工案3464的岳父，案4329的父親，屬家族群聚，對社區來說沒有感染之虞；目前縣內也已匡列74人進行居家隔離。

針對花蓮市中正路上的遠傳門市女客服案5310，衛生局表示，針對匡列的7名同事中，已有6位完成核酸檢驗，結果皆呈陰性，接觸的57名服務對象中，目前僅聯繫到32位，30位已完成快篩，僅有1名呈弱陽性，其餘皆為陰性，不過還是會將弱陽性者送到醫院進行PCR篩檢，未聯繫的部分也會持續追蹤。

此外，衛生局今也公布新竹確診個案5299疫調足跡，朱說，該案回來花蓮原因為撿骨，21日下午從新竹開車抵花後，晚上投宿新城鄉某民宿，22日和舅舅與舅舅的同居人完成撿骨任務後，晚上在小吃店外帶，短暫進入超商買東西，23日退房回到新竹，24日就被新竹縣通知確診，衛生局也立即匡列在花蓮的舅舅與同居人2位。

不過疫調足跡中只呈現「小吃店外帶」、「超商買東西」，又要求民眾留意自己是否有進入相關場所，「這樣如何讓足跡及時間重疊者能夠確切掌握並做好自主健康管理」，認為縣府再公布足跡部分是否有點矛盾。而衛生局也再三強調，個案都是短暫停留，沒有感染之虞，所以不公開店名。

(中時 )