財政部預告修正法案，電動車包含汽機車免徵使用牌照稅，延長到2025年12月31日止，延長期限4年。

財政部表示，為實現政府綠能科技創新產業願景，鼓勵民眾使用低污染車輛，繼續扶植國內電動車輛相關產業與建構永續發展環境。

財政部今日預告，《使用牌照稅》第5條修正草案，將直轄市及縣(市)政府得對完全以電能為動力之機動車輛免徵使用牌照稅期限，延長4年至2025年12月31日止。

(中時 )