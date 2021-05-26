電動車免徵使用牌照稅優惠 擬延長4年 16:232021/05/26 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部預告修正法案，電動車包含汽機車免徵使用牌照稅，延長到2025年12月31日止，延長期限4年。 財政部表示，為實現政府綠能科技創新產業願景，鼓勵民眾使用低污染車輛，繼續扶植國內電動車輛相關產業與建構永續發展環境。 財政部今日預告，《使用牌照稅》第5條修正草案，將直轄市及縣(市)政府得對完全以電能為動力之機動車輛免徵使用牌照稅期限，延長4年至2025年12月31日止。 玉山 推外幣匯入大額線上解款 持續擴大電動車版圖 富智康擬與Stellantis結盟 (中時 ) #免徵使用牌照稅 #4年 #財政部 #延長 #電動車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北基宜花金馬地區線上就業博覽會登場 12:532021/05/18 財經 海上掃射殘殺4名疑似海盜網傳全球 陸船長自投羅網判26年 10:542021/05/18 社會 專心拚防疫 台南議會定期會首度延期 04:102021/05/18 地方新聞 標配七氣囊、貨斗管理套件 21年式 Ford Ranger運動型升級上市 12:012021/05/18 汽車情報-汽車新聞 境外資金匯回優惠落日倒數 台商掀搶搭潮 11:532021/05/18 財經 王道銀行影響力貸款 助中低收入戶翻轉生活 10:532021/05/18 財經 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 本土病例地圖4縣巿一夜變色 北台灣只剩這裡未淪陷 09:142021/05/18 生活 台中關23大場所 民代籲紓困配套 04:102021/05/18 地方新聞 鎖國1個月！暫停外國人入境、轉機 04:102021/05/18 焦點要聞 搶攻小型跨界電動車市場：Audi 可能派出 Q2 e-tron 應戰，最快 2023 年量產 08:512021/05/18 汽車情報-汽車新聞 財經熱門新聞 炸633確診又怎樣？台股早就V 這1句應驗了 - 財經 亞洲疫情升溫恐拖累經濟 分析師曝逢低買進這些疫情受創股 - 財經 鋼鐵股殺不停 兇手恐是陸1篇殘酷報告 - 財經 空頭狙殺美股規模創今年新高 專家警告大修正恐逃不掉 - 財經 中鋼高階主管大異動 中鋼原技術部門專案處長杜清芳擬接任中碳董事長31日起生效 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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