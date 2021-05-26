金度完與姜漢娜出席《我的室友是九尾狐》首爾記者會。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝國際站首部自製原創韓劇《我的室友是九尾狐》即將於今晚(26日)盛大播出，劇組上午在首爾舉行記者會，對於拍攝網路超人氣漫畫作品是否有壓力，導演南成宇表示在選角時得考慮演員的外型、個性是否相似，申禹如已經999歲需要穩重且驚人的美貌，覺得張基龍就十分符合，也聽說原著作者當初在畫漫畫時，女主角就是照著惠利而畫出來的，所以在看過劇本之後更覺得一定要找惠利來演出才行。

而姜漢娜高傲華麗卻又呆萌的反轉魅力，還有點四次元無厘頭的模樣，以及金度完在劇中純真可愛的樣子都跟本人很像。不過導演隨即話鋒一轉，竟透露原本覺得裴仁赫和劇中角色相似度不高，因為裴仁赫本人太善良，但由於其所飾演的桂善宇後來改過自新，所以相似度也算很高，十分滿意這次的選角。

過往已有不少和九尾狐有關的韓劇，有韓媒提問《我的室友是九尾狐》的特色，惠利笑著回答由於本劇是關於男九尾狐與女人之間的浪漫故事，又是從同居展開浪漫劇情，自己飾演的李潭因為沒談過戀愛，面對感情得裝作理直氣壯，很直接地表達情感，但遇到張基龍飾演的申禹如之後，雖然一開始很害怕，卻發現他許多貼心且紳士的一面，所以兩人互動默契非常好。為了演好劇中的角色，在綜藝上表現亮眼的惠利，也特別請辭節目專心投入到戲劇的角色之中，而與張基龍一起拍攝的主海報曝光後，深受大眾的喜愛與關注，惠利對此相當開心且率直地表示：「這是第一次光是拍海報就受到大眾的喜愛以及熱烈討論，讓我心裡充滿了感謝」，並透露因為本劇是先拍攝完戲劇內容之後才開始拍攝後續宣傳製作物，在與一般戲劇「順序相反」的情況下，兩人在拍攝這些宣傳製作物時已因劇熟識，現場默契自然佳。不過她也提到這次是「降齡」演小五歲的李潭，苦笑在做功課之後發現時下年輕人很有自己的想法，所以還向年輕人討教如何應對，雖然沒有代溝但得好好了解才行。正因如此也發現自己跟李潭這角色有很多相似的地方，但也有很多不一樣的地方，更加深了自己想要演這角色的動力。

而張基龍也溫柔地表示一開始跟惠利的默契就相當好，惠利充滿正能量的活力，在現場還會主動幫忙指導；自己在拍攝到一半時還曾發生過迷惘的感覺，也有感到辛苦的時候，都是因為可以依靠惠利才順利拍攝完畢。張還透露這也是自己首次挑戰奇幻浪漫喜劇，一開始就直接進劇組拍戲而有點難適應，不過後面進入佳境，很欣慰有把自己想要詮釋的模樣演出來。

此外，劇中堪稱是歡喜冤家組合的姜漢娜與金度完，兩人因之前演出的戲劇作品而有過合作的經驗，姜漢娜笑著表示雖然之前是演同一部戲但彼此其實不太熟，再加上在該劇中是處於對立狀態，兩人見面時互動就沒那麼多，當時處於一種有點熟又不太熟的關係，但在接拍此劇之後得知兩人要一起合作就很開心，還傳訊息聊了一下。姜漢娜笑稱自己很幸運，這次在劇中與金度完的關係是要從不熟進展到相愛，所以兩人不論在戲裡戲外都一樣是漸漸熟識，相對於演出來說就也很順利了。

而新生代人氣小鮮肉裴仁爀這次要飾演在原著中深受粉絲們喜愛的角色，坦言其實有不小壓力，但又很想克服壓力並詮釋好角色；惠利對此緊接著貼心表示，覺得裴仁爀在外型上深受女性粉絲們喜愛，是五位主演當中跟原著相似度最高的角色，相當看好裴仁爀在本作中的表現。愛奇藝國際站首部自製原創韓劇《我的室友是九尾狐》即日起每週三、四21：40與韓國同天同步上線。

另外一檔正在獨家熱播的韓劇《某一天滅亡來到我家門前》，不走韓劇吻戲「第八集定律」套路，在今日第六集結尾徐仁國在雨中主動親吻朴寶英的一幕，掀起網友討論「徐仁國接吻好有情緒」「親完就要開虐」， 有「吻戲匠人」之稱的徐仁國先前經典吻戲不少，有《請回答1997》跟恩地的階梯吻、《從天而降的一億顆星》與庭沼珉重逢的熱吻，此次與朴寶英的雨中吻戲也勢必成為名場面。

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