中央流行疫情指揮中心下午公佈本土確診病例，基隆已累積79例，今增13例、校正回歸3例，市長林右昌表示，其中7例與小姑娘小吃店員工有關，有6例是小姑娘小吃店老闆娘（案5772）的家人，包括妹妹、父親、姐夫、姪女等。

自從小姑小吃店女員工（案3835）確診後，病毒持續擴散，迄今總計傳給12人，包括其兒子、小吃店老闆娘、男性友人、消費者等，其中老闆娘與家人同住，家族有6人今天紛紛中標。

由於女員工（案3835）不願確實交待足跡，導致疫調不斷碰壁，市府更跨局處合作組成專案進行調查，今天查出，女員工不只在小姑娘上班，也曾跨店至金水灣陪坐，但感染源至今仍不明，讓衛生單位相當擔心。

林右昌表示，小吃店老闆娘的家人幾乎確診，他認為，小姑娘這一案的傳播力量相當大，並再次呼籲，曾到過小姑娘、金水灣消費的市民，一定要主動和衛生單位聯繫，市府一定會保護大家的個資，也希望盡早阻絕這條病毒傳播鏈。

(中時 )