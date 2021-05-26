近日我國新冠肺炎疫情再度延燒，為了協助受影響事業單位度過難關，勞動部將在28日再次祭出勞工保險、就業保險保險費及勞工退休金條例退休金緩繳措施，只要向勞保局以郵寄或傳真申請，今年4月份至同年9月份的勞就保、勞退，最長得緩繳6個月，緩繳期間免徵滯納金。

去年疫情延燒時，勞動部也針對去年2月至7月保費緩繳半年，據統計，共有勞、就保保險費緩繳共有1萬2037件申請、勞工退休金則有9795件申請，前者緩繳金額達56億9608萬餘元，後者緩繳金額達43億3522萬餘元。

依勞保條例、就業保險法規定，受僱勞工的勞保費、就保保費為11.5％，其中事業單位應負擔7成、勞工應負擔2成。勞動部表示，據「勞動部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困辦法」第4條授權規定，公告凡經各中央目的事業主管機關認定受影響產業或事業，與產業相關職業工會被保險人，可向勞保局申請，得緩繳月份為110年4月份至同年9月份，最長得緩繳6個月，緩繳期間免徵滯納金。

勞動部官員表示，如果事業單位申請緩繳保費，那其實給付勞工薪資時就可以不用扣除保費，但若勞工遭資遣、自願離職時，保費的收取等則要由勞資雙方協商後再給付給勞保局。

(中時 )